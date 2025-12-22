科技業好、關埔一定好　新竹房仲：房價修正10%已落底





▲房市進入寒冬，新竹房仲觀察，緊鄰園區的關埔重劃區中古房價出現10%修正。（圖／台慶不動產提供）

記者項瀚／綜合報導

房市進入寒冬，新竹房仲觀察，緊鄰園區的關埔重劃區中古房價出現10%修正。但他表示，關埔具二期開發利多，且台灣科技業表現強，「科技業好，關埔房市不可能不好，現在行情修正已落底，中長期仍相當看好。」

台慶不動產新竹慈雲佰毅加盟店東陳志銘表示：「新竹科技園區就業人口多、收入高，購屋需求強勁，基於交通便利性，首選一定是位於園區門口的關埔重劃區，且該區已開發多年，生活機能以光復路、慈雲路、關新路為核心，大型賣場、銀行應有盡有，相當便利。」

陳志銘介紹：「關埔重劃區包含了計光埔、關長兩區塊，總計面積僅約59公頃，房屋供不應求，買盤才陸續外溢到竹北等地區，也正因如此，關埔二期才導入了部分住宅規劃。」

▲關埔重劃區緊鄰竹科，生活機能佳，房市指名度高 。（圖／台慶不動產提供）

陳志銘指出：「目前關埔重劃區新案相當稀少，最高成交已達8字頭。3年內新成屋成交單價落在60~70萬元，10~15年中古社區則為50~70萬元。另外重劃區周圍也有屋齡20年以上的大樓，單價僅30~50萬元，指名度也相當高。」

陳志銘觀察：「受到整體大環境影響，關埔重劃區交易量低迷，但釋出量仍相當有限，屋主普遍惜售，成交價出現約10%左右的修正，但估行情已落底，建議有需求的自住買盤進場。」

至於關埔二期，陳志銘表示：「該區已在今年10月禁止移轉，預計2028年初就會有建案推出，以現在來看，7字頭是地板價，屆時也會帶動一期的中古行情。」

陳志銘說：「關埔重劃區買盤以園區科為大宗，台灣科技業表現依舊強勁，關埔重劃區後市持續看好。」他強調：「台灣科技業好，關埔不可能不好。」

▲陳志銘相當看好關埔重劃區的後市展望 。（圖／台慶不動產提供）

