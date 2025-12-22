00990A掛牌首日站回發行價　募逾199億破主動式ETF新紀錄

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國內首檔聚焦AI主題的主動式ETF「主動元大AI新經濟(00990A)」於今（22）日以9.78元上市掛牌，股價呈現開高走高，漲幅達2.35%，站回10元發行價，最高來到10.02元，其投資邏輯結合主動追求AI概念股超額報酬。

]00990A初次發行募集設有 200 億元額度上限，11月24日至11月28日約累積募集199.85億元，改寫國內主動式ETF募集新紀錄，顯示投資人對AI投資意願強勁，高度期待未來報酬潛力。

根據元大投信官網資料顯示，前十大持股及權重依序為NVIDIA 6.44%、ALPHABET 5.91%、BROADCOM 5.48%、台積電（2330）5.43%、MICROSOFT 5.27%、LUMENTUM 2.73%、APPLOVIN 2.38%、MICRON TECHNOLOGY 2.04%、SANDISK 1.77%、SHOPIFY 1.62%。

00990A為目前唯一以AI新經濟作為投資主題的主動式ETF，追求領先指數選股以及尋找低估個股操作機會，這一點在變化快速的AI產業尤其關鍵，因為許多具備爆發力的AI新創公司或轉型企業，在初期可能因市值未達標或獲利尚不穩定，而無法被納入標普500指數等傳統指數，此時主動式ETF可突破此一限制，搶先進場布局。

00990AETF研究團隊表示，未來基金將採全球布局策略，關注AI投資主題中「算力核心」、「資料傳輸與能源」，以及「AI智慧應用」，完整涵蓋AI產業各發展階段，追蹤最值得投資的趨勢浪頭，投資人選擇一檔可不用再自行研究選股。不過仍提醒AI新經濟相關企業可能正處於成長初期，會有產業變化快速或業務高度集中等風險，相對適合具有一定風險承受能力與追求成長潛力的投資人。



