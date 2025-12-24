揚智參與安瑞-KY私募案深化策略結盟　搶攻印度70%電信市佔

▲揚智科技董事長凃俊光。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

揚智科技（3041）與安瑞-KY（3664）今（23）日表示，揚智科技董事會決議再辦理私募安瑞-KY普通股，募集資金以每股新台幣16元、增資股數5,625仟股計算，合計新台幣9,000萬元，將全面投入安瑞科技國際市場拓展與營運成長需求。本次私募資金將用於強化安瑞科技業務擴張、在地營運資源建置，以及大型專案推進所需之營運資金。

揚智科技表示，本次私募資金精準對接雙方共同擬定的「國際成長藍圖」，旨在深耕中東、非洲及印度等新興市場，建構具規模韌性的全球營運體系。具體執行上，揚智科技將發揮過往跨區域合作實績，協助安瑞科技強化在地通路與資源整合，充分發揮安瑞長期深耕中東、非洲、印度、東南亞、日本、美國及歐洲市場所累積的政府、金融機構與電信商客戶優勢。雙雄攜手首波攻勢鎖定印度電信商龍頭客戶，透過布局互補與交叉銷售策略，目標搶佔印度電信運營商70%市場份額。可望將此模式複製至安瑞科技既有的美、日、歐及非洲版圖，藉由擴大國際營收占比，優化整體獲利結構。

揚智指出，未來，透過揚智科技與安瑞科技深度結盟，不僅是資本面的挹注，更是策略面的高度整合。隨著雙方在印度及中東等高成長市場專案陸續落地，預期合作綜效將逐步顯現，為營收動能注入新成長引擎。