台股多頭行情助陣　統一投信主動式股票型ETF、基金規模突破2千億元

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

今年股市多頭行情，帶動投資人信心，統一投信先後推出兩檔主動式股票型ETF，推升旗下主動式股票型ETF及基金規模飛越2000億大關。統計至12/22資料，統一投信的主動式股票型ETF及基金規模達到2044.34億元，加上全權委託等各類型資產，統一投信總管理規模已超過6500億元，逐步朝7000億元邁進。

截至12月22日，統一投信主動式股票型ETF及基金中，有7檔規模達到百億等級。以主動統一台股增長ETF（00981A）成長最快，自2025/5/27掛牌以來，規模從28億元成長1625%至482.95億元，將挑戰500億元大關，也是全市場規模最大的主動式ETF。

其餘幾檔依序為統一奔騰383.38億元、統一黑馬212.20億元、統一大滿貫162.76億元、統一台灣高息優選113.38億元、統一全球新科技107.78億元、統一全天候基金102.1億元。今年11月5日掛牌的主動統一全球創新ETF（00988A）持續獲得資金挹注，規模也達到93.11億元，有望成為下一檔百億元的主動式股票型ETF。

統一投信旗艦基金及ETF中，統一台灣高息優選基金投資策略為兼顧股息與資本利得，其餘的ETF及基金投資主軸皆聚焦成長股。主動統一台股增長ETF（00981A）的投資策略就是以具備穩健成長性的大型股為核心，搭配高爆發力的中小型股。「準百億」的主動統一全球創新ETF（00988A）則是鎖定創新浪潮，從全球各產業中挖掘創新趨勢的投資機會。
 

