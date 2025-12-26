ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

專訪/驗船中心攜手業界航向淨零　開拓台灣航運與再生能源永續藍圖

▲驗船中心林國顯董事長(右)與鄭志文執行長(左)接受專訪時合影。（圖／記者張佩芬攝）

▲驗船中心林國顯董事長(右)與鄭志文執行長(左)合影。（圖／記者張佩芬攝）

文／張佩芬

全球對於氣候變遷與淨零議題日益重視，各國政府與企業紛紛擴大再生能源技術布局，不僅積極增加太陽光電、風電等再生能源裝置容量，亦展開氫氣、氨氣及其他替代能源的開發與應用，力求實現多元能源結構，並達到永續發展的長遠目標；在這波加速能源轉型的浪潮中，財團法人驗船中心始終站在第一線，為產業提供檢驗、驗證與技術支援服務，適逢驗船中心即將迎來營運75周年，林國顯董事長與鄭志文執行長特別接受ETtoday專訪，分享驗船中心如何憑藉專業能力，協同產業因應轉型挑戰，勾勒永續發展藍圖。

林國顯表示，十多年前驗船中心因應離岸風電崛起趨勢，憑藉著豐富海事經驗的優勢，毅然踏入當時各界仍在摸索的新興領域，率先展開人員培訓，建立技術量能。憑藉這份先驅優勢，中心成為國家第三方驗證團隊的核心成員，並自2020年起陸續通過TAF ISO/IEC 17065認證，於2023年正式成為國內首家具備全生命週期驗證資格的機構。

中心亦受標檢局委託主導「運轉及維護」離岸風電技術指引的編撰，不僅接軌國際標準，還考量臺灣特有的極端天氣、地震及軟弱土層等在地環境條件，透過匯集產官學研意見，確保技術準則切合實務需求，全方位支持離岸風電穩定營運與永續發展。

鄭志文分享根據全球風能協會(Global Wind Energy Council)於2025年發布的報告，全球對離岸風電的關注熱度不減，報告也提及浮式風電技術逐步邁向商業化，為許多原本難以開發離岸風電的國家開啟新的市場契機，為協助產業接軌國際，驗船中心投入浮式風電的研究，如透過全耦合動態模擬，深入分析颱風眼通過場址時的風場與海浪狀況，再結合水動力、氣彈力、運動與機電控制等多重因素，詳細探究半潛式浮式風力機在怠轉(idle)與發電模式下運動響應，為颱風多發地區提出浮式風電設施設計與長期營運的重要參考資訊，研究成果已成功通過國際學術審查，並正式發表於國際知名期刊《Energies》，充分彰顯驗船中心在浮式風電技術研究的深厚實力。

此外，驗船中心於浮式風電驗證的表現同樣卓越，繼去年底授予由財團法人船舶暨海洋產業研發中心(船舶中心)自主研發的德塔(Delta)浮臺設計基礎的「原則性認可(AIP)」與符合性聲明書後，今年11月，更完成該浮台的「動態電纜安裝」與「浮式平台拖帶」兩項關鍵施工作業程序之評估並授予其證書，其中包含評估動態電纜保護裝置和浮筒的架設位置與彎曲限制、海纜懸垂於海中的波流受力方向和大小，以及確認浮式平台拖船拖帶情境、纜繩、索具與船速。浮式風電結構不同於固定式，屬於高度受環境作用影響的動態系統，其運動特性更接近船舶，需詳細評估其設計準則、工法及安全係數等技術項目，方能確保浮式設施裝置於臺灣海域的安全。

得天獨厚的海洋環境，使台灣在再生能源發展上具備獨特競爭力，其中透過於海上設置太陽光電系統的浮式光電，既能充分使用海域空間，亦可與風力、波浪或其他能源形式互補，提升能源整體效率，基於浮式光電技術有助優化海域使用規劃，實現海域空間的複合式利用，已成為拓展再生能源技術的核心課題，鑒於浮式風電中有關於浮式平台的研究可應用於浮式光電，且國際上已出現小規模的示範場域，驗船中心將全力參與浮式光電的相關研究，期許後續能為海上再生能源設施，乃至離岸風電轉氫能、氨能或甲醇等複合式海洋能源的建置與運行貢獻專業。

驗船中心的前瞻性思維亦可從其於新能源布局與研究中展現，林國顯說明能源轉型的需求是各產業迫在眉睫的要務，航運產業亦不例外，儘管今年10月國際海事組織(IMO)推遲中期減排措施的決議，但現行針對現成船能源效率指數(EEXI)與碳強度指標(CII)的強制性規範仍須嚴格遵循，且近年歐盟的EU ETS與FuelEU Maritime亦陸續施行，顯見航運淨零已是不可逆的國際浪潮。

如中心今年8月考察歐洲港口為例，鹿特丹與安特衛普港在歐盟的支持下，對新能源與替代燃料規劃與發展已有相當明確的方向，鹿特丹港的200MW綠色氫能電廠(Holland Hydrogen 1)已開始興建，該電廠由鹿特丹港與國際殼牌合作，將利用北海沿岸的離岸風電生產綠色氫能。

另一方面，作為歐洲化學散裝貨物第一大港的安特衛普港，藉由分析各類替代燃料風險、制定安全規程與授予燃料供應營運商許可，以維護替代燃料應用的生態友善性，並與多家重要企業組成聯盟，致力發展為綠色氫能及其他替代燃料的主要進口與集散港口，可見儘管新能源的發展可能受到國際政治情勢、市場通膨或戰爭等因素影響，歐盟國家仍持續支持相關措施的推動。

▲驗船中心拜訪鹿特丹港務局，汲取歐洲新能源規劃經驗。右起鹿特丹港務局商務副總Matthijs van Doorn、驗船中心林國顯董事長、鹿特丹國際事務首席總監René van der Plas及驗船中心鄭志文執行長。（圖／驗船中心提供）

▲驗船中心拜訪鹿特丹港務局，汲取歐洲新能源規劃經驗。右起鹿特丹港務局商務副總Matthijs van Doorn、驗船中心林國顯董事長、鹿特丹國際事務首席總監René van der Plas及驗船中心鄭志文執行長。（圖／驗船中心提供）

替代燃料正朝多路並進的方式發展，各類燃料的特性與優劣逐漸清晰，鄭志文進一步闡述，燃料轉型已是航運界必須應對的關鍵議題，無論航商選擇液化天然氣(LNG)、甲醇、生質燃料或氨氣，不同替代燃料選項均有其技術與營運的挑戰，因此航商在新造或改裝船舶決策中，必須綜合評估包含營運與航線特性，還需兼顧燃料成本效益、加注便利性及設備規格等多重因素，以挑選最符合航商自身需求的替代燃料方案。

舉例而言，液化天然氣雖可顯著降低硫氧化物與氮氧化物排放，但其儲存與加注設施需求較高；甲醇易於以液態方式儲存，可使用現有內燃機改裝，但能量密度相對較低，船上會需要較大的艙櫃空間，且需考量腐蝕問題。

生質燃料可直接替代傳統燃油，減少碳排放，但目前成本較高；氨氣作為零碳燃料前景看好，卻面臨燃燒技術及運輸儲存等安全疑慮，因此航商在燃料選擇上必須兼顧營運效率、環境法規與技術可行性，且其決策不僅關乎自身營運績效，更牽動著整體航運產業的長期發展方向。

為此驗船中心自2022年起，已陸續公告如「船舶使用氣體或其他低閃點燃料準則」、「船舶使用甲醇/乙醇燃料準則」、「船舶使用氫燃料準則」及「船舶使用氨燃料準則」等替代燃料相關準則，為航商確立參考標準，期能協助提前規劃燃料轉型。

驗船中心即將於2026年迎來營運75周年之際，林國顯期許驗船中心，不但要守護航運與再生能源安全，更要能憑藉專業技術與創新思路，持續深化替代燃料、離岸風電及其他再生能源領域的研究與應用，堅定地以技術引領航運與再生能源邁向永續新里程，為台灣的綠色願景注入源源不絕的動力。

關鍵字： 驗船中心航向淨零台灣航運再生能源永續藍圖

【I人男友眼神死透】女友髮型是「發光聖誕樹」　客運上閃閃發光

