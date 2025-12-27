ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

聯邦快遞首度攜手RE-THINK推動海洋保育行動　守護台灣海岸線

▲聯邦快遞首度攜手RE-THINK推動海洋保育行動。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞持續深化企業社會責任，今年11月分別在新北市瑞芳區與萬里區海灘，舉辦兩場「FedEx x RE-THINK 淨灘活動」，共凝聚近60位同仁與家屬熱情響應，合力清除超過450公斤海洋廢棄物，以實際行動守護台灣海岸線。

聯邦快遞長期推動公益與環保行動，過去積極舉辦多場淨溪活動，守護台灣河川源頭。今年首度與社團法人台灣重新思考環境教育協會　(RE-THINK)合作，將環保行動從淨溪延伸至淨灘，串聯山林到海洋的環境守護路徑，透過保護自然生態，展現持續深化永續行動及產業發展的決心。

為深化環境意識，聯邦快遞在活動前特別舉辦「海廢教育講座」，由RE-THINK專業講師帶領志工了解海洋垃圾的來源與對環境的長期影響。讓淨灘不僅是行動，更是一堂扎實的環境教育課。透過「撿垃圾」的具體行動，進一步引導大家思考如何在生活中「減垃圾」，從源頭落實永續。

此次淨灘地點亦別具意義，根據環保團體調查，台灣超過五成的海洋廢棄物集中於僅10% 的海岸線，而新北市瑞芳及萬里正位於海廢嚴重的北海岸區域，其中瑞芳更被列為全台「最髒海岸線」。

面對海岸累積的龐大工業廢料、飲料杯與免洗餐具等廢棄物，志工們在分類清理的過程中，重新審視了資源循環議題；家長也藉此帶領孩子親身參與，將淨灘轉化為最直接的環境素養教育。志工們積極投入的能量，更吸引現場遊客自發加入，讓行動影響力自然擴散。

聯邦快遞台灣區總經理蘇智民表示：「從早期的淨溪到今年的淨灘，聯邦快遞始終致力於投入各項回饋在地社區的活動。我們將持續深化社區連結，擴大舉辦此類環保計畫，並鼓勵更多同仁與家屬共同參與，讓環境守護的意識植根於心，成為企業文化的一部分。」

RE-THINK自2013年起投入海洋環境保育，至今已舉辦超過200場淨灘活動，號召逾9萬人次參與，累計清除超過330公噸海廢。創辦人黃之揚表示︰「很高興能與聯邦快遞攜手推動企業永續行動，讓更多企業看見RE-THINK的努力，以實際行動支持環境教育。」

關鍵字： 聯邦快遞RE-THINK海洋保育行動

