南科外溢安南區　北安商圈吸引科技人購屋

▲在台南科學園區外溢效應之下，房市具剛性需求支撐，人口穩定正成長，北安商圈成購屋熱區。（圖／台慶不動產台南公園北安加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

全台房市近期受央行信用管制與利率上升影響，買方觀望情緒濃厚，不過台南安南區在台南科學園區外溢效應之下，房市具剛性需求支撐，人口穩定正成長，北安商圈成購屋熱區，專家表示，2025年買氣雖有下跌1~2成，房價並未明顯鬆動，反倒年漲2~3%。

台慶不動產台南公園北安加盟店店東郭南江表示，北安商圈位於安南區、北區交界，向北可銜接安定區與南科樹谷園區，向南則可快速進入台南市區，加上北外環道路、北安路拓寬工程逐步到位，交通優勢明更明顯，目前從北安商圈開車前往南科，車程約15分鐘可達，吸引不少科技人來此購屋。

▲北安路沿線近年陸續吸引大型連鎖品牌進駐，包括量販、藥妝、3C 通路與餐飲體系，商業機能明顯升級。（圖／台慶不動產台南公園北安加盟店提供）

在商業發展方面，北安路沿線近年陸續吸引大型連鎖品牌進駐，包括量販、藥妝、3C 通路與餐飲體系，商業機能明顯升級，加上周邊商60重劃區完成，具備發展大型商業聚落的條件，也讓市場看好未來有機會引進更具指標性的品牌如IKEA、新光三越等大型量販店、百貨業進駐。

▲首購與換屋族仍將北安商圈視為「可負擔、機能成熟」的購屋熱區，剛性需求仍具一定支撐力。（圖／台慶不動產台南公園北安加盟店提供）

郭南江分析，北安商圈目前透天、大樓都有，中古公寓、華廈屋齡約30年，總價落在700~1000萬元間，單價16~17萬元，5年內大樓，單價約30~ 32萬元，透天產品依屋齡與地段不同，屋齡25以上，總價多落在1200萬元上下，仍具一定買氣。

雖然近期整體房市受第七波信用管制，以及大環境利率上升影響出現量縮，郭南江坦言，但北安商圈表現相對穩健，2025年交易量雖較去年略減1~2成，但價格並未明顯鬆動，反而在自住需求支撐下，維持每年2~3%緩步上揚趨勢。特別是首購與換屋族，仍將北安商圈視為「可負擔、機能成熟」的購屋熱區，剛性需求仍具一定支撐力。

▲台慶不動產台南公園北安加盟店店東郭南江表示，2025年交易量雖較去年略減1~2成，但價格並未明顯鬆動，反而在自住需求支撐下，維持緩步上揚態勢。（圖／台慶不動產台南公園北安加盟店提供）

郭南江指出，隨著南科效應持續外溢，安南區人口持續成長，北安商圈在交通、機能與生活機能逐步到位下，為台南房市具長線支撐力的區域之一，未來隨著北外環全線完工、商60建設陸續到位，北安商圈可望從「生活型商圈」進一步升級為區域型核心商業重鎮。

