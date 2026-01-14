台股傳奇交易員「巨人傑」開講！　透露AI下一檔布局

▲巨人傑講座。（圖／翻攝臉書／巨人傑，下同）

記者葉國吏／綜合報導

去年成交量超過一兆、台股傳奇交易員「巨人傑」於11日在台北國際會議中心舉辦由台新新光金控旗下元富證券主辦的盛大講座，吸引超過3,100名投資人到場，座無虛席。他首度在大型舞台完整揭露多年交易心法，同時也透露看好下一檔產業。

巨人傑講座盛況空前 交易心法首次公開

現場氣氛熱烈，巨人傑罕見地以大規模講座形式與投資人面對面，分享他在市場摸索多年的經驗。這次不只人數爆滿，更是他首次將自己獨到的交易邏輯和市場洞察公開給大眾，讓現場投資人收穫滿滿。巨人傑也在活動後坦言，受邀受訪時，除了挑戰自我和享受交流的樂趣，他更希望提供大家全新思考角度。他強調，這場活動並不是要把所有細節一次教會大家，而是希望能給投資人指明方向，讓大家未來能靠自己的努力慢慢內化。

交易哲學直擊人心 風險思維成關鍵

在現場，巨人傑特別提醒，投資人不要把全部希望寄託在K線或「武功秘笈」上。他認為無論短線還是波段操作，最重要的還是市場供需，以及長期的經驗累積。他呼籲大家多關注風險和獲利的比值，學會挑選值得進場的機會。只有不斷檢討和調整心態，才能真正看清行情背後的本質，從基礎建立正確的理財觀念。

巨人傑在講座中透露，長線布局看好由OpenAI執行長Sam Altman投資的小型模組化反應爐（SMR），短期部署則選擇Bloom Energy，因為已經「有實質訂單與營收」，與還在MOU（合作備忘錄）的SMR公司不同。這段話也引起網路不少投資討論。