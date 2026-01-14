謝金河：台股競爭集中化趨勢彰顯　2026市場的幾個趨勢

二○二六年一開年，川普就給這個世界帶來巨大驚奇，美國出動三角洲特種部隊，直接從官邸生擒委內瑞拉總統馬杜洛，這齣活捉馬杜洛的戲碼，也為台股帶來推波助瀾的效果。這一天台積電盤中一度大漲一一○元，最高來到一六九五元，收盤一六七○元，大漲八五元，台股也在這一天直接跳高衝過三萬點，收盤大漲七五五．二三，加權指數收在三○一○五．○四，成交值達八○○七．九三億，次日加權指數又到三○五七六．三的新高，成交量達七六三二．三五億元，到七日大盤又爆出八八一七．三六億的巨量，如果加上櫃買，成交值達一．○三兆元，這是台股的新里程碑。

文／謝金河

這個現象讓我回想到一九八五年台股從六三六起跑，成交量在二億元左右，到了一九八七年台股登上一千點，成交量約十億元，那個年代，十億就是驚人天量，到了一九八九年台股登上萬點，成交量到百億以上成常態。台股在一九九○年二月十六日這一天到一二六八二點，而成交量是二一六○億元，後來台股沈寂三十年，一直到二○二○年七月二十七日這一天才又重見一二六八二的高價，台股後來在二四年三月七日衝過二萬點，這次在二六年一開年就衝到三萬，而且成交量一下子就破兆元，這是歷史的新里程碑，從量先價而行的角度看，台股還有高點，只是短線太過激情，恐怕震盪會加劇。

台股會爬到多高？

台股在二六年能駛向多高的目標？仍得看台積電的臉色，二五及二六年之交，美股震盪激烈，Nvidia、AMD都出現顯著回檔，Oracle幾乎腰斬，AVGO年關前急跌，市值被台積電ＡＤＲ追過，Google的Gemini 3聲勢大起，也讓Google市值直逼四兆美元，今年看起來有機會挑戰輝達，而台積電進入二六年表現更出色，ＡＤＲ來到三三三．○八美元，市值達一．六七八兆美元，台積電ＡＤＲ創造的市值跑到全球第六大的地位，也讓台股市值追過德國、法國，成為全球第七大股市。

台積電公布十二月營收三三五○億，全年三．八○九兆，年增率三一．六％，以第四季營收一．○四六兆又比第三季的九八九九億再上一層樓，如果毛利率逼近六成，二五年ＥＰＳ應可超過六五元，二六年ＥＰＳ可能在七六元附近，外資估二七年ＥＰＳ可能達一○○元，照這個趨勢推估，台積電目標價二○○○元應該不是夢，只要台積電穩紮穩打，趨勢向上，台股仍然有往上的空間。簡單來說，台積電就是台股的光明燈。

不過接下來要仔細探討二六年的幾個大趨勢，一是競爭集中化，大市值的企業愈來愈珍貴，例如大市值的以台積電全年營收成長三一．六％為標竿，二五年從二七五元漲到一○八○元的台達電成長三一．一％，聯發科成長十二．三％，封測龍頭日月光投控成長八．四％，被動元件的國巨成長九．三％，這些行業龍頭營收都顯著成長。

機櫃集中化的走勢

如果以二五年Blackwell的機櫃效應來看，鴻海全年營收八．○九九兆元，年增十八．一％，這是在很高的基期更上一層樓的成長，如果把伺服器組裝廠比較一下，緯創全年營收二．一八六兆元，年增一○八．四％，緯穎更是成長一六三．七％，緯創及緯穎看起來是二五年最大贏家；不過緯穎第四季ＥＰＳ七四．二一元，不如第三季的八二．九二元，全年ＥＰＳ二七五．○四元，這個三率下滑，也影響相關個股的表現，像是緯創第四季營收七二○九．四億元，比第三季的五六七八億元有顯著成長，單季營收增加一千五百多億元，ＥＰＳ能不能坐九望十，這是緯創股價重要的觀察指標。目前緯創市值四七三九億，幾乎快追上美超微（SMCI），這可以看出這次機櫃效應，林憲銘是大贏家，而蟄伏一年的廣達終於在十二月拉尾盤出現二七二四．九億元的營收，年增九四．五％，這也讓去年全年營收成長五○．五％，對股價帶來助力，相對技嘉年增二七．一％，這個機櫃集中化趨勢愈來愈明顯。（全文未完）

