萬海處理旺春輪以高標準控管環保品質並降低風險　船隻拆解回收

▲「旺春輪」是以全損處理，業界估賣廢鐵的價格約700-800萬美元。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運今(15)日在公司網站公告指出，去年6月9日發生爆炸的事故的「旺春輪」，相關緊急應變與事故處理作業已順利完成，船隻已經交給船舶回收商，將做處理拆解與廢鐵等回收。公司高階指出，該船善後是以高標準控管環保品質並降低風險，因此選擇設施完善的傑貝阿里港(Jebel Ali)做為避難港。

萬海在「旺春輪」印度西岸外海事故發生後，即以謹慎態度進行全面評估，與各國主管機關及專業單位密切合作，並以環境保護為首要原則，全程確認未發生燃油外洩，並有效防止對海洋及沿岸生態的潛在風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最終選擇在Jebel Ali港進行環保回收拆船，因其作業場地與流程具備完善的環保品質控管，確保執行穩定並有效降低整體風險，充分展現公司對海洋環境保護與社會責任的高度重視。



該輪已於去年12月26日成功卸下所有貨櫃，隨後被拖帶前往杜拜的Drydocks World船塢，並依據BIMCO回收合約順利交付予回收商APT Global公司。

船隻已於本月12日晚間安全抵達Dry Docks World指定泊位。APT Global為一家依循最高國際標準運作的船舶回收公司，後續將依據《香港國際安全與環保拆船公約》進行船舶回收作業。

「旺春輪」建造於2006年1月，船齡20歲，業界估計賣廢鐵價格約700-800萬美元，出售款將用來抵救難費用，不足部分由保險公司支付。萬海表示將持續依循相關法規要求，與相關主管機關及利害關係人保持密切聯繫，並向各相關主管機關、合作夥伴及專業團隊於本次處理過程中所給予之全力支持與協助，表達最誠摯的感謝。