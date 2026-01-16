港務公司高雄分公司總經理由王錦榮暫代　4月中還會有一波大異動

▲蘇建榮將接基隆港務分公司總經理(左)，宋益進將接花蓮港務分公司總經理。（圖／取自兩港官網）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司今(16)日董事會後宣布，因業務需要及增進經營管理階層主管職務歷練，今日日調整高階主管職務，總經理王錦榮代理高雄分公司總經理、花蓮分公司總經理蘇建榮調任基隆分公司總經理、基隆分公司副總經理宋益進調陞花蓮分公司總經理。據透露，4月中還會有一波大調動，屆時高雄港務分公司總經理人選也會確定。

去年4月16日港務公司一次調整四大港總經理人事，高雄港務分公司總經理將由花蓮港總經理王派峰接掌，基隆港務分公司由副總經理宋益進暫代總經理、台中港務分公司由總公司研究委員林春福接掌，花蓮港港務分公司總經理由總公司研究委員蘇建榮接掌，這次因為王派峰退休，牽動一波調動。

這次異動還包括基隆分公司港務長陳世鴻調陞該分公司副總經理；基隆分公司蘇澳港營運處資深處長曹至宏調陞該分公司港務長，並續兼代蘇澳港營運處資深處長職務；基隆分公司副總工程司廖哲樞代理總工程司職務。

另業務副總經理張展榮免兼代高雄分公司副總經理職務，由台中分公司副總經理陳中龍調任高雄分公司副總經理；台中分公司港務長魏福添調陞該分公司副總經理；台中分公司研究員熊士新調陞該分公司港務長，並續兼代業務處處長職務。

高雄分公司研究委員兼代主任秘書林麗美調任總公司研究委員，並兼任董事會秘書室主任；

高雄分公司研究員代理港務長陳祖強調陞該分公司港務長；高級研究員兼任永續長張紋英調任高雄分公司主任秘書，並續兼任永續長。

港務公司強調，本次人選之專業素養、個人特質及職務歷練皆為一時之選，相信透過此次職務調整能為各港口帶來新能量，攜手引領公司同仁再創佳績，持續朝向「強港航、興觀光、智管理、達永續」四大主軸目標前進，打造智慧永續港埠。