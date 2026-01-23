花蓮房仲業尾牙盛事！永慶加盟四品牌席開50桌　祭出現金、上百個好禮抽獎

▲永慶加盟四品牌花蓮區尾牙將於二月初舉辦，席開逾50桌，是花蓮地區規模最大的尾牙活動。此為2025年資料照。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

2025年整體房市面臨修正與挑戰，但永慶房產集團在東台灣市場仍展現穩健經營實力。永慶加盟四品牌(永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產) 2025年在東台灣創下全年總銷金額達340億元的成績、連兩年表現維持高檔，店數市佔率更突破5成(註)，在市場震盪之際持續維持穩定表現。

為表揚年度績效並犒賞第一線夥伴辛勞，永慶房產集團花蓮區於2月11日舉辦頒獎典禮暨尾牙活動，地點選在花蓮市最具指標性的美侖大飯店、席開逾50桌，永慶加盟四品牌花蓮區的店東長與經紀人員齊聚一堂，是花蓮房仲業年度規模最大尾牙。

尾牙活動內容豐富，除了安排High Star樂團、Star Girl舞團接力演出，帶動現場氣氛外，壓軸抽獎環節更是全場焦點。獎項涵蓋數十萬元現金紅包、65吋4K電視、日系進口洗衣機、冰箱、掃地機器人等實用家電，合計上百項好禮，肯定讓現場氣氛熱絡、掌聲不斷。

永慶房產集團花蓮四品牌經管會長劉協誠表示，尾牙不僅是年度成果的回顧，更是凝聚團隊向心力的重要時刻。感謝夥伴在市場調整期間仍堅守第一線，持續以專業服務回應客戶需求。地方貴賓也紛紛預告出席尾牙活動，展現永慶加盟四品牌長期深耕花蓮市場的影響力。

近年永慶加盟四品牌持續強化東台灣市場經營基礎，透過聯賣制度與數位科技工具支援加盟店營運，在市場量縮環境中維持穩定成交動能。永慶房產集團投入資源建置〈i智慧Pro系統〉與〈行動智能經紀人APP〉，協助夥伴即時掌握案件資訊、提升服務效率，成為推動業績的重要後盾。

此外，因應東台灣幅員廣大與人才培育資源有限的市場特性，永慶房產集團也透過〈i學苑〉線上學習平台，提供超過1,600堂專業課程，協助培育在地房仲人才，強化團隊整體戰力，為花蓮區房仲市場的長期穩健發展奠定基礎。

(註) 房仲店數以全台15大房仲品牌（永慶房屋/永慶不動產/永義房屋/有巢氏房屋/台慶不動產/住商不動產/信義房屋/台灣房屋/中信房屋/東森房屋/大家房屋/太平洋房屋/群義房屋/21世紀不動產/惠双房屋）的官網公告店數為統計基準。

▲永慶加盟四品牌花蓮區經管會提供現金、家電好禮上百樣，要讓參加的夥伴嗨翻天。

