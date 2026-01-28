謝金河：低基期股窗外有藍天　悟蔡明興的魚尾巴理論

又到歲末年終，不少大企業在南港展覽場舉辦尾牙，除了邀請歌手陣容受矚目，企業老闆的致詞也成了市場焦點，今年有三個人的談話我特別注意，一個是技嘉的葉培城，他為自家公司股價叫屈，他說技嘉本益比只有十三倍，二六年成長優於去年，股價太委屈。在這個喊話後，技嘉在十日大漲四．八八％，股價收盤二四七元，不過，沒幾天又回到原點。

文／謝金河

另一個是廣達董事長林百里，他看好ＡＩ仍然會持續好三年，廣達占有最佳位置！次日廣達股價上漲二．三％，收在二八九．五元，不過股價幾天又回到原點。廣達去年十二月交出二七二四．九億元的超好成績，營收超越緯創；第四季營收六三八六億元，年增率五三％。廣達去年ＥＰＳ可能接近二○元，技嘉在十八元上下，但股價似乎不太捧場。

不過，最吸引我注意的是富邦金董事長蔡明興提出的「魚尾巴理論」，他示警投資人不要追逐漲幅已大的熱門股（只能吃到魚尾巴），因為風險大，獲利空間有限。蔡明興建議投資人聚焦在低基期、落後補漲及有產能題材的傳統產業股，他強調重點要放在類股輪動下低漲幅的價值股，而非盲目追高，這個話我認同，也印證了這幾期我在《先探》上面提到的「外溢效應」，及低基期突破年線的個股。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魚尾巴獲利空間有限

台灣的關稅談定後，很多低基期的工具機、機械類股鹹魚翻身，並成功挑戰年線，像是去年漲到一三六．五元又慘跌到四一．四元的百德，連續拉長紅，至廿三日漲停到六八．四元，一下子拉出近五成的漲幅，二四年ＥＰＳ三．八七元，去年受匯損影響，前三季ＥＰＳ只有○．四二元，今年在航太、半導體、能源都有角色，股價開始受到注意。精密機械的健椿也有異曲同工之妙，二四年ＥＰＳ三．二八元，去年前三季只剩下○．三六元，去年股價從八八．四元跌到二九．九元，這回關稅談定後，股價收二九．九元漲到四九．二五元，都是一下子拉出近五成的漲幅。

這些突破年線、低基期的個股愈來愈多，像機電股的樂事綠能、全球傳動、上銀、氣立、大銀微、建德、豐祥ＫＹ。很有代表性的是華電，股價穿過年線三七．三五元後一口氣漲到四三．二三元；華電是一家成立六五年的老牌線纜廠，我認識老董事長陳金鋑，去年前三季ＥＰＳ三．○三元，十二月營收創了五．七億元新高，去年第三季ＥＰＳ一．二元，全年ＥＰＳ可能在四．三元左右，股價反應的本益比只有十倍，這是一家本益比很低、資產很雄厚的公司，這個情況很像聯華，大家可以留意穿越年線的買點。

大股東高檔套牢伺機反攻

這種具有低本益比、技術面又穿越年線的個股，如果再加上大股東持股高成本，更值得留意，像最近停牌宣布以二四億元收購Flyover，全力拓展全球沈浸式娛樂布局，並交由荷蘭子公司執行的智崴，股價穿越年線，營收連續六個月創新高，大股東尹衍樑的成本在二四六元以上，中盈投資的成本三○八元，大股東在高檔套牢，今年會有一次大反攻的機會。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2389期精彩當期內文轉載》

