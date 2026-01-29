永慶誠實徵文起跑！歡迎台中、南投、雲林、彰化的學子投件報名

▲中區永慶加盟四品牌善盡企業社會責任，推動「2026永慶誠實徵文比賽」，傳遞誠實美德。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

為深耕誠實品格教育，2026年「第四屆永慶誠實徵文比賽」大台中區賽徵件起跑！徵件日期至即日起至4月10日截止。主辦單位永慶慈善基金會攜手中區永慶加盟四品牌：永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產，並由臺中市政府教育局擔任指導單位，誠摯邀請台中、彰化、南投與雲林地區的國中小學生，把生活中關於誠實、選擇與信任的故事寫下來，展現誠實的可貴。

本屆徵文比賽依學齡規劃三個組別和不同的作文題目。國小中年級學生以「我心目中的誠實小英雄」出發，描繪身邊值得學習的榜樣；國小高年級組以「那一刻，我選擇誠實」為題，鼓勵孩子回顧面對考驗時的誠實抉擇；國中組則以「誠實與信任」為主題，引導學生思考誠實在社會與人際互動中的重要性。

產官學攜手推動誠實品格教育

「永慶誠實徵文比賽」自2023年由永慶慈善基金會與永慶房產集團共同發起，希望透過書寫與分享，將誠實的價值深植學子心中。自2024年起增設大台中賽區，讓中部地區的學生有更多機會參與，也讓誠實教育的影響力持續擴大。

活動推動至今，已獲得中台灣永慶加盟四品牌──永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產──長期支持，同時也受到各級學校、家長與學生的肯定。臺中市政府教育局更屢次擔任指導單位，與企業及學校機構攜手合作，共同為下一代的誠實品德努力。

▲2026年「永慶誠實徵文比賽」徵件日自即日起至4月10日止，詳情報名資訊可洽中區永慶加盟四品牌門店。

誠實種子深入孩童內心 永慶持續推廣誠實品格

永慶不動產中區經管會長陳立信表示，永慶房產集團以「先誠實再成交」的理念贏得許多消費者的肯定，永慶慈善基金會以「誠實」推動品格教育，贏得許多店東們的認同，也把這股價值傳遞給更多學校知道。永義房屋中區經管會會長王薏勝分享，過去在頒獎典禮中看到許多同學因為自己的文章被看見而喜悅。「這些正向回饋讓我們覺得做這些事情是有社會正向意義的，未來我們也會努力推廣，一起扎根誠實教育。」

有巢氏房屋中區經管會會長鄭珮紾提到，2025年推動誠實徵文比賽的時候，他自己印了100張稿紙，到周遭的學校進行推廣。學校的態度起先比較謹慎，但是在了解活動內涵後，也鼓勵同學參與，甚至有同學獲得第二名！未來她也會持續地與學校合作，善盡永慶「誠實」的企業社會責任。台慶不動產中區經管會會長林威志透露，自己在臺中市立光復國民中小學進行公益服務的時候，也跟學校分享誠實徵文比賽的活動資訊，學校不僅相當認同活動的價值，也認為是一個對學生絕佳的機會教育和練習，讓他非常開心。

「埋下誠實的種子～第四屆永慶誠實徵文比賽」各組將選出前5名及30名佳作，獲獎學生皆能獲得象徵榮譽的獎狀，前5名還能贏得1500元至3000元不等的獎學金。歡迎大台中地區（台中、彰化、南投、雲林）的公私立國中、小學生踴躍報名參加，詳細比賽辦法可參考活動網站：https://event.udn.com/yccontest2026





▲永慶邀請中彰雲投的小朋友，用筆書寫自己的誠實故事，分享給更多人知道。