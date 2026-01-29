缺工求才難！永慶房屋《永慶薪自由》徵才方案　打造幸福職場

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲永慶房屋「幸福成家基金」福利，不限年資、職級，只要業績達標就有領取資格。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

受到少子化影響，勞動主力逐年減少，台灣將面臨大缺工時代，近年各行業普遍面臨缺工挑戰，據勞動部「職位空缺概況調查」，2025年9月底工業及服務業職缺數為25.9萬個，其中製造業以8.3萬個職缺、占比32.2%居冠；而職缺率最高的則是住宿及餐飲業！企業如何透過完善的薪資制度與福利保障，吸引並留住人才，成為企業邁向永續經營的重要關鍵。

房仲第一品牌永慶房屋長期深耕薪資福利及人才培育，並積極推動展店佈局，目標於雙北市邁向350店，也確定於2026年將在新北市土城區、新莊區各新展一店，推出「永慶薪自由」徵才方案，提供業務新人前12個月每月6萬的收入保障，持續擴大招募業務人才，並享有「每人每年最高250萬幸福成家基金」等福利。日前，永慶房屋發出近1.8億元的「幸福成家基金」犒賞近700位經紀人員，展現對員工的高度重視與回饋。

永慶提供業界最高規格福利：業務新人首年保障72萬收入
永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋自創立以來，始終秉持孫慶餘董事長「先誠實再成交」的理念，堅持不炒房、不與投機客合作，在多變的市場環境中依然穩健前行，持續維持亮眼表現。推出業務新人保障前12個月每月6萬元收入，是延續多年保障制度的升級版本，期望讓求職者能安心學習，減輕初入職場或轉職時的經濟壓力，從基礎開始扎根，逐步邁向收入無上限的職涯發展與財富自由目標。

永慶房屋除提供穩定收入與業績獎金外，更推出獨有的「幸福成家基金」福利制度，業務每人每年最高可爭取250萬元的額外獎勵，且領取資格不受年資與職級限制，即便是業務新人，同樣能拚百萬獎金，協助員工逐步實現成家夢想。

AI 智能科技領航　永慶房屋運用科技為成交推力
永慶房屋積極投入資源發展AI科技運用，透過AI技術提升消費者找房體驗及業務人員的工作效率，像是「永慶AI特助」結合生成式AI技術，讓消費者可以透過自然發問方式進行房屋篩選，大幅減少自行找資料的時間，且可以讓消費者快速聚焦理想中的物件，大幅減少房仲業務的無效帶看，加速做決策的時間，提高業務人員的工作效率。

▲▼ 永慶房屋,缺工,薪資保障,AI,科技,幸福成家,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋AI科技能幫助經紀人員梳理服務重點項目、減少重複性的行政工作，提升效率。

王韻安經紀人員分享，AI能針對客戶需求進行大數據分析，先篩選出合適的物件，不僅節省時間，也提高服務精準度！此外，AI系統還能提供工作順序建議，幫助業務梳理服務重點項目、減少重複性的行政工作，讓業務能將時間用於專注提供客戶精緻與客製化的服務，形成消費者與業務雙贏的良性循環。

永慶房屋憑藉著卓越的人資福利制度與工作環境，已連續 8 年蟬聯《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主」獎，歡迎有志挑戰高薪、追求幸福生活的轉職者，加入永慶房屋的行列。

關鍵字： 永慶房屋缺工薪資保障AI科技幸福成家永慶房市訊息永慶必知小常識

