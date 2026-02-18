赫伯羅德即使買下以星還是全球第五　以星工會傳發動罷工

▲赫伯羅德能手順利買下以星航運仍有待觀察。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

本月15日以色列以星航運(ZIM)董事會通過將公司賣給德國赫伯羅德航運(Hapag-Lloyd)，但需經以色列政府同意(ETtoday當日有做最新即時報導)；最新的消息指出，以星工會擔心外資，特別是Hapag-Lloyd股東包含卡達與沙烏地資金，會威脅以色列供應鏈安全理由，海法總部已發起罷工行動。

國內海運界高階指出，阿拉伯國家主權基金是赫伯羅德大股東，會同意這項收購也頗耐人尋味。沙烏地阿拉伯與以色列沒有外交關係，但是因為有共同的敵人伊朗，傳出兩國之間存在地下情報合作，這項收購的目的不知是否有不為人知的秘密。

如果純就商業角度來看，以星是全球第十大貨櫃船公司，赫伯拿下以星目前經營航線，航網為更加完整與具有競爭力，就如赫伯執行長詹森(Rolf Habben Jansen)所說，客戶將可因公司強化跨太平洋、亞洲內部、大西洋、拉丁美洲及東地中海等航線而受益。

不過這項收購並不會讓赫伯在在全球貨櫃船公司第五的排名躍升，兩公司加總的運力共311.63萬箱(20呎櫃)，仍低於排名全球第四的中遠海運355.35萬箱，而中遠有大量新船建造中，赫伯難以超越。

赫伯羅德在本月16日有公開表示，將以總價42億美元買下以星。以星市值約27億餘美元，收購價碼溢價約58%。



該筆交易規劃將國際與本土分割處理，Hapag-Lloyd收購ZIM的國際業務及99艘租賃船舶，收購完成後，ZIM將從紐約證券交易所退市。以色列私募股權基金FIMI則與Hapag-Lloyd合作，收購ZIM的本土戰略資產，將成立一家名為「Zim Israel」的新公司，保留ZIM擁有的16艘自有船隻，並承擔以色列的國輪義務，以確保戰略物資運輸不受外資控制。新公司可接入赫伯的全球網路營運。



以星工會與以色列政府態度，是決定這項交易能否實現的兩大關鍵因素。如果順利實現，Hapag-Lloyd將鞏固其全球第五大貨櫃船公司的地位，也拉近與同屬雙子星聯盟的馬士基航運差距。馬士基到去年12月1日為止，共有460.23萬箱運力，名列全球第二。