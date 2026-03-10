ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

春節連假帶旺！國籍航空2月營收齊揚　長榮、華航改寫同期新高

▲挪威峽灣,華航A350,捷克布拉格,南義巴勒摩,葡萄牙里斯本,德國羅騰堡。（圖／華航提供）

▲華航。（圖／華航提供）

記者高兆麟／台北報導

航空旅運需求持續暢旺，台灣四大航空公司2月營運同步報喜，在春節、寒假及228連假帶動下，客運市場需求強勁，多數航線載客率維持高檔。整體來看，長榮航空、華航、星宇航空與台灣虎航2月營收均繳出亮眼成績，其中長榮與華航雙雙改寫歷年同期新高，星宇維持高速成長動能，虎航則刷新單月營收紀錄，顯示出疫後旅遊需求仍持續支撐航空業營運表現。

長榮航空（2618）2月客運營收達130.16億元，年增率為17.35%，貨運營收達39.5億元，年增率為8.00%，合併營收達190.02億元，與去年同期合併營收166.75億元相較，年增率為13.96%，是歷年以來最好的2月單月合併營收，累計今年1月至2月合併營收達389.28億元，創歷史同期新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

客運方面，受惠於春節及228和平紀念日「請4天休16天」的黃金假期效應，全航線訂位表現亮眼。長程航線方面，美加航線掌握越南裔旅客春節返鄉需求，帶動訂位成長；歐澳航線則受到長假出遊熱潮，航班載客率達到9成以上；短程航線方面，東北亞航線需求尤為強勁，航班載客率接近滿載；東南亞航線平均載客率達9成，表現同樣亮眼；港澳大陸航線則在寒假與春節返鄉人潮帶動下，客源持續暢旺。在高載客率與票價維持高檔的雙重推動下，推升單月營收創歷年同期新高。

貨運方面，受農曆新年假期影響，台港、大陸及越南市場整體需求減緩，長榮航空彈性調整策略，提高亞洲其他未休假市場收貨比重，並機動調整貨機運力配置；同時充分運用客機腹艙運能提升載貨率，整體貨運營收維持穩定表現。

華航集團（2610） 2 月份合併營收為 183.73 億元，較上月增加 3.22%，較去年同期增加 14.57%，刷新歷年同期最高紀錄。 2 月客運營收 122.39 億元，較上月增加 13.03%，較去年同期成長 21.26%，亦創歷年同期新高 ，受惠於農曆春節與寒假旅遊旺季，以東京、名古屋、福岡、首爾、釜山等亞洲航線及澳洲等深受旅客喜愛，載客率達 9 成以上，預期相關熱潮也將延續至三月賞櫻季。

貨運方面， 2 月貨運收入 48.17 億元，較去年同期成長 6.57%。受惠於 AI 相關產品、半導體及網通設備等空運主力貨源需求逐步回溫，為整體市場提供穩定貨量支撐。華航持續密切關注國際情勢與航空貨運市場變化，機動調整航路，維持營運穩定，並充分運用客貨機運能，積極爭取包機與高價貨源，提升整體營收獲利表現。

星宇航空（2646）2026年2月總營收為48.18億元，月增率14%，年增率41%。1~2月累計總營收達90.32億元，較去年同期成長18%。其中，2月客運營收41.15億元，月增20%、年增37%，主要受惠於農曆春節及228年假帶動旅運需求，推升整體營收表現。貨運方面，受連續假期影響，市場出貨動能較1月放緩，整體艙位使用率相對下降，2月貨運營收為3.53億元，年增39%。

另，董事會今（10）日通過（2025）年會計師查核報告，2025年客運市場受到對等關稅不確定性，以及新機陸續交付之前置成本，全年稅後純益2.73億元，每股稅後純益（EPS）0.09元。

隨著新機陸續交付，星宇航空自夏季班表起提高市場運能，部分日本航線如東京、名古屋與沖繩航線，將放大為廣體機營運，滿足更多赴日旅客的期待並挹注客運營收；新加坡航線則改以A350-900執飛並同步銷售頭等艙，以回應商務客群需求。星宇將持續調整放大機型與增加班次，提升營運競爭力並提供旅客更豐富的航班選擇。

台灣虎航（6757）2026年2月自結單月營收20.89億元，較去(2025)年同期年增約36.7%，主因為今(2026)年2月適逢寒假與農曆春節9天連假，整體旅運需求旺盛，平均單月載客率也達創紀錄的93%以上，帶動開航後單月營收刷新歷史紀錄，較歷史單月次高(2025年1月)營收增加23%，並一舉突破單月營收20億的好成績，延續三月春暖花開與經典賽預賽在日本東京開打帶動集客效應，旅運需求持續強勁，第一季獲利增長隨之可期。

展望2026年，台灣虎航以「領航四部曲」為發展核心，透過新機隊佈局與品牌升級，持續鞏固市場領先地位並為股東創造長遠價值。面對近期中東局勢帶動的全球能源波動，以及航油指數（MOPS）隨之墊高的趨勢，台灣虎航展現高度的營運韌性與風險控管能力，全面檢視營運成本調節，以主動應對市場變化。

關鍵字： 長榮華航星宇虎航

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【卓榮泰包機看球爭議】他趕快緩頰：我被叫韓國輸都沒生氣了

推薦閱讀

群創爆130萬張天量破台股紀錄　法說會前多空交戰

群創爆130萬張天量破台股紀錄　法說會前多空交戰

面板股群創（3481）傳出奪下輝達（NVIDIA）與Google光通訊代工大單，12日法說會前夕引來多空對作，今（10）日爆出逾130萬張天量，再次突破台股單一上市公司每日成交紀錄。

2026-03-10 16:25
群創71萬股民注意！紀念品送「時尚輕巧隨手杯」　3／25前要上車

群創71萬股民注意！紀念品送「時尚輕巧隨手杯」　3／25前要上車

擁有逾71萬股民的群創（3481）今（10）日正式公告5月27日股東會召開細節，紀念品送「時尚輕巧隨手杯」，3月25日前持股才符合領取資格。

2026-03-10 17:15
快訊／群創南科廠賣南茂獲利6.6億元　還有1廠房待售

快訊／群創南科廠賣南茂獲利6.6億元　還有1廠房待售

群創（3481）今日公告，董事會決議處分位於南科的廠房及附屬廠務設施，交易總金額為新台幣8.8億元，交易對象為封測廠南茂科技（8150），預估處分利益約6.59億元，外傳群創賣廠南茂看上南科二廠、封測大廠日月光（3711）則有意競標南科五廠，目前僅群創、南茂先公告二廠交易案，群創五廠出售案至截稿前尚未揭曉。

2026-03-10 16:46
永豐金逾43萬名股民盼「現金股息」上看1元　總座：可期待

永豐金逾43萬名股民盼「現金股息」上看1元　總座：可期待

永豐金（2890）於今（10）日召開法人說明會，由於去（2026）年全年稅後淨利達265億元，年成長19.2%，連三年創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.97元，被問到43.3萬民股東關注股利政策，以去年52%現金配發率推算，股息可望上看1元水準，總經理朱士廷表示，股利配發須經董事會通過，但是上述金額「可以期待」。

2026-03-10 15:05
台灣虎航股東看過來！　25日前持有「1股」就送800元回饋金

台灣虎航股東看過來！　25日前持有「1股」就送800元回饋金

台灣虎航（6757）今日宣佈今年將首次推出股東專屬優惠，只要在3月25日(含)前持有1股之股東，台灣虎航將透過官方tigerclub會員系統發送優惠，系統將自動發送tigerpoints回饋金800元至會員帳戶中。

2026-03-10 13:55
快訊／台積電2月營收3176.57億元創同期新高　月減20.8%、年增22.2%

快訊／台積電2月營收3176.57億元創同期新高　月減20.8%、年增22.2%

晶圓代工龍頭台積電今（10）日公佈 2026 年 2 月營收報告。2026 年 2 月合併營收約為新台幣 3,176 億 5,700 萬元，較上月減少了 20.8%，較去年同期增加了 22.2%，仍創同期新高。

2026-03-10 13:47
油價大跌！ 2檔連動原油ETF重挫　00715L倒跌36%

油價大跌！ 2檔連動原油ETF重挫　00715L倒跌36%

在美國總統川普表明對伊朗戰爭很快將結束後，油價大跌，美國西德州中質原油期貨（WTI） 一度跌10%，至每桶85.02美元，與原油期貨連動的3檔ETF今（10日）股價表現與昨（9日）完全相反，期街口S&P布蘭特油正2（00715L）昨單日飆漲逾6成，創下史上最大單日漲幅，今倒跌36%。

2026-03-10 11:07
川普喊「戰爭快結束了」國際油價殺10%　台股12檔摜跌停

川普喊「戰爭快結束了」國際油價殺10%　台股12檔摜跌停

受到美國總統川普針對伊朗情勢喊出「戰爭快結束了」影響，布蘭特原油失守100美元大關，每桶報價回到89美元附近，單日跌幅近10%，前兩日強勢塑化、油電燃氣股，今（10）日跟著油價回挫急速拉回，台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）、中石化（1314）等五檔一度觸及跌停，台塑化（6505）、山隆（2616）、大台北（9908）、欣天然（9918）、新海（9926）、欣高（9931）、全國（9937）等七檔則是鎖住跌停價位。

2026-03-10 10:17
外資賣超台股251億元連8賣　大砍中石化、群創買最多

外資賣超台股251億元連8賣　大砍中石化、群創買最多

台股今（10日）在電子股大反攻下，指數一度大漲千點，惟終場僅收漲661點，外資續賣超251.56億元，中石化（1314）賣多最，群創（3481）則是買超第一最。

2026-03-10 17:51
希臘5油輪關閉AIS隱身通過荷莫茲海峽　中伊、東非通行

希臘5油輪關閉AIS隱身通過荷莫茲海峽　中伊、東非通行

大陸信德海事網根據中遠海科旗下船視寶提供的追蹤數據，指出荷莫茲海峽每日仍有個位數，甚至雙位數船舶通行，希臘船王Dynacom旗下5艘油輪，在2月28日至3月3日期間，關閉AIS(船舶自動關閉系統)，以外界所說的「隱身」方式分批穿越荷莫茲海峽，進入波斯灣作業；本月5日通行的12艘船舶，則分屬中國、伊朗、東非科羅摩與巴拿馬、馬紹爾群島。

2026-03-10 15:13

讀者迴響

熱門新聞

無腦買0050「真的穩賺嗎？」　網曝1關鍵

群創71萬股民注意！紀念品送「時尚輕巧隨手杯」　3／25前要上車

即／一注翻身！大樂透1億頭獎落苗栗竹南

快訊／群創南科廠賣南茂獲利6.6億元　還有1廠房待售

今最後1天！1張千萬、8張百萬發票沒人領　消費地點曝

月配ETF大師兄火力全開！

伊朗戰爭以來船用燃油倍數上漲　川普喊停戰回落可能性提高

75歲男選擇「花光1600萬存款」！不留遺產給子女

春節連假帶旺！國籍航空2月營收齊揚　長榮、華航改寫同期新高

超級股東會！　金管會揭「9日期」已搶爆

PCB材料股大反攻！銅箔基板台光電領軍　4檔亮燈漲停

25檔股東會紀念品開獎！東和鋼、世紀鋼走實用風　132萬人等中鋼

群創爆130萬張天量破台股紀錄　法說會前多空交戰

拼賺14.65萬！8檔抽籤股拼場　載板飆股景碩中籤率估低於4%

台指期夜盤大漲1512點　台積電夜盤收1890元

台積電股價上看2600元　專家揭低點訊號

油價大跌！ 2檔連動原油ETF重挫　00715L倒跌36%

外資賣超台股251億元連8賣　大砍中石化、群創買最多

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366