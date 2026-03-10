春節連假帶旺！國籍航空2月營收齊揚　長榮、華航改寫同期新高

▲華航。（圖／華航提供）

記者高兆麟／台北報導

航空旅運需求持續暢旺，台灣四大航空公司2月營運同步報喜，在春節、寒假及228連假帶動下，客運市場需求強勁，多數航線載客率維持高檔。整體來看，長榮航空、華航、星宇航空與台灣虎航2月營收均繳出亮眼成績，其中長榮與華航雙雙改寫歷年同期新高，星宇維持高速成長動能，虎航則刷新單月營收紀錄，顯示出疫後旅遊需求仍持續支撐航空業營運表現。

長榮航空（2618）2月客運營收達130.16億元，年增率為17.35%，貨運營收達39.5億元，年增率為8.00%，合併營收達190.02億元，與去年同期合併營收166.75億元相較，年增率為13.96%，是歷年以來最好的2月單月合併營收，累計今年1月至2月合併營收達389.28億元，創歷史同期新高。

客運方面，受惠於春節及228和平紀念日「請4天休16天」的黃金假期效應，全航線訂位表現亮眼。長程航線方面，美加航線掌握越南裔旅客春節返鄉需求，帶動訂位成長；歐澳航線則受到長假出遊熱潮，航班載客率達到9成以上；短程航線方面，東北亞航線需求尤為強勁，航班載客率接近滿載；東南亞航線平均載客率達9成，表現同樣亮眼；港澳大陸航線則在寒假與春節返鄉人潮帶動下，客源持續暢旺。在高載客率與票價維持高檔的雙重推動下，推升單月營收創歷年同期新高。

貨運方面，受農曆新年假期影響，台港、大陸及越南市場整體需求減緩，長榮航空彈性調整策略，提高亞洲其他未休假市場收貨比重，並機動調整貨機運力配置；同時充分運用客機腹艙運能提升載貨率，整體貨運營收維持穩定表現。

華航集團（2610） 2 月份合併營收為 183.73 億元，較上月增加 3.22%，較去年同期增加 14.57%，刷新歷年同期最高紀錄。 2 月客運營收 122.39 億元，較上月增加 13.03%，較去年同期成長 21.26%，亦創歷年同期新高 ，受惠於農曆春節與寒假旅遊旺季，以東京、名古屋、福岡、首爾、釜山等亞洲航線及澳洲等深受旅客喜愛，載客率達 9 成以上，預期相關熱潮也將延續至三月賞櫻季。

貨運方面， 2 月貨運收入 48.17 億元，較去年同期成長 6.57%。受惠於 AI 相關產品、半導體及網通設備等空運主力貨源需求逐步回溫，為整體市場提供穩定貨量支撐。華航持續密切關注國際情勢與航空貨運市場變化，機動調整航路，維持營運穩定，並充分運用客貨機運能，積極爭取包機與高價貨源，提升整體營收獲利表現。

星宇航空（2646）2026年2月總營收為48.18億元，月增率14%，年增率41%。1~2月累計總營收達90.32億元，較去年同期成長18%。其中，2月客運營收41.15億元，月增20%、年增37%，主要受惠於農曆春節及228年假帶動旅運需求，推升整體營收表現。貨運方面，受連續假期影響，市場出貨動能較1月放緩，整體艙位使用率相對下降，2月貨運營收為3.53億元，年增39%。



另，董事會今（10）日通過（2025）年會計師查核報告，2025年客運市場受到對等關稅不確定性，以及新機陸續交付之前置成本，全年稅後純益2.73億元，每股稅後純益（EPS）0.09元。



隨著新機陸續交付，星宇航空自夏季班表起提高市場運能，部分日本航線如東京、名古屋與沖繩航線，將放大為廣體機營運，滿足更多赴日旅客的期待並挹注客運營收；新加坡航線則改以A350-900執飛並同步銷售頭等艙，以回應商務客群需求。星宇將持續調整放大機型與增加班次，提升營運競爭力並提供旅客更豐富的航班選擇。

台灣虎航（6757）2026年2月自結單月營收20.89億元，較去(2025)年同期年增約36.7%，主因為今(2026)年2月適逢寒假與農曆春節9天連假，整體旅運需求旺盛，平均單月載客率也達創紀錄的93%以上，帶動開航後單月營收刷新歷史紀錄，較歷史單月次高(2025年1月)營收增加23%，並一舉突破單月營收20億的好成績，延續三月春暖花開與經典賽預賽在日本東京開打帶動集客效應，旅運需求持續強勁，第一季獲利增長隨之可期。

展望2026年，台灣虎航以「領航四部曲」為發展核心，透過新機隊佈局與品牌升級，持續鞏固市場領先地位並為股東創造長遠價值。面對近期中東局勢帶動的全球能源波動，以及航油指數（MOPS）隨之墊高的趨勢，台灣虎航展現高度的營運韌性與風險控管能力，全面檢視營運成本調節，以主動應對市場變化。