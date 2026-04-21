社宅＋重劃雙引擎　花蓮北昌房市迎長線利多

▲位於花蓮火車後站生活圈至吉安鄉交界一帶，隨著交通建設推進與重劃區開發加速，區域機能逐步成形。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

位於花蓮火車後站生活圈至吉安鄉交界一帶，隨著交通建設推進與重劃區開發加速，區域機能逐步成形。該生活圈鄰近花蓮火車站，同時串聯市區核心與吉安及慈濟大學周邊商圈，加上慈濟醫院醫療資源匯集，形成兼具交通與生活機能的成熟居住帶。

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永慶不動產花蓮德安中華加盟店店東邱金姝認為：「交通方面，外界關注的『蘇花公路安全提升計畫』（蘇花安）持續推動，過去因天災導致蘇花公路與鐵路運輸受阻的問題，逐步透過工程改善強化東部對外聯繫穩定性，也提升花蓮整體旅遊與通勤環境的可靠度。」

在住宅發展部分，吉安鄉大型自辦重劃案成為市場焦點。邱金姝表示：「該基地約42.58公頃，預計可釋出約30公頃住宅用地，目前已進入實質施工階段，包含道路開闢、雨水與污水下水道、公園綠地、路燈號誌及自來水管線等基礎工程同步推進，預計於2028年完工。」整體規劃屬低密度住宅區，未來將被視為花蓮新一代住宅供給核心，逐步取代傳統舊市區發展模式。

▲位於北昌一帶的「北昌安居」社會住宅也已動工，預計興建372戶，規劃於2029年完工。（圖／翻攝自國家住都中心）

邱金姝指出：「在剛需支撐下，區域銷售表現長期穩定，除原有在地客群外，也持續吸引醫療與教育體系就業人口，包括慈濟醫護人員與教師族群，以及因就學需求而產生的租屋與置產需求，形成穩定剛性買盤。」

此外，位於北昌一帶的「北昌安居」社會住宅也已動工，預計興建372戶，規劃於2029年完工。邱金姝認為，社宅將為區域帶來長期人口導入與生活機能補強，但因申請資格受限，對一般市場交易影響相對有限。

價格方面，區域產品呈現明顯分層，舊透天成交行情約落在每坪16～22萬元，新成屋或華廈產品則約在26～32萬元之間。邱金姝認為：「由於北昌一帶可供開發土地有限，建商推案多以2房產品為主，市場結構逐漸朝小宅化與自住導向發展。」

邱金姝表示：「花蓮後站至吉安交界生活圈，正由交通建設、重劃開發與公共住宅三軌推動，逐步形塑下一階段的區域住宅核心，後市發展備受關注。」

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