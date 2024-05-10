陽明海運首季EPS2.69元　公司透過精算篩選出高毛利率航線貨載

▲陽明海運首季交出好成績。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今(10)日經董事會通過113年第1季財務報告，合併營收為新台幣438.01億元，稅後淨利93.79億元，稅後EPS為每股淨利2.69元。攬貨業透露，近期市場已經發生缺櫃現象，陽明等多家船公司經過貨櫃周轉率與毛利率計算，將貨櫃多撥給高獲利航線。

陽明指出，113年第一季貨櫃航運市場，供給面因受紅海危機影響，致船隻需繞行好望角因應，進而消化部分市場運力，而需求面受惠於主要經濟體製造業PMI指數逐步改善，客戶端存貨去化順利且農曆春節後貨量隨著中國工廠陸續復工回穩，故第一季整體營收與獲利維持正向表現。

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展望未來，經濟合作暨發展組織(OECD)於5月2日上修今年全球經濟成長率至3.1%，較2月的預期高出0.2個百分點，全球經濟雖穩定成長但地緣政治風險持續，美國、印度及其他新興市場經濟復甦力道強勁，中國經濟增速在財政刺激措施下，可望優於預期，而多數經濟體通膨趨緩，各國央行可能降息以提振家庭購買力並刺激經濟成長。

惟如地緣政治衝突升溫擾亂能源和金融市場，仍會對全球經濟造成重大影響。此外，依法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，113年供給成長9.7%高於需求成長3%，故航運市場整體不確定因素仍多，加上地緣政治因素影響船舶調度，航線繞道衍生部分港口壅塞，而受乾旱影響的巴拿馬運河雖然水位有改善的跡象，預計要到114年才能完全解除通航限制，對船舶供給情況與穩定之航班服務將持續造成影響。

面對航運市場船噸過剩及國際政經諸多不確定因素，陽明海運仍將審慎應對，積極調度船舶、貨櫃及碼頭，並彈性調整營運策略、航線布局與船隊配置，以滿足全球客戶需求。