運價狂飆！陽明爆39萬張大量　居成交量值雙冠王

▲陽明海運。（圖／陽明提供）



記者廖婕妤／台北報導

海運貨量需求回溫，歐洲線期貨昨日大漲21％，帶動最新一期上海出口貨櫃運價指數SCFI連續5周勁揚，本周大漲近19％報2305.79點；貨櫃三雄今日股價同樣受到激勵，3檔盤中都亮燈漲停，陽明（2609）更爆出39萬張大量，居今日成交量值雙冠王。

最新一期SCFI連續5周上漲，指數報2305.79點，上漲365.16點或18.8％，其中歐洲線漲幅近25％最大，美東及美西線漲幅也都達20％，且美東線每40呎櫃又再度站上5000美元，來到5562美元。本周4大航線全上漲，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價為2869美元，上漲569美元或24.74％；地中海線每TEU為3915美元，上漲680美元或21％；美西線每FEU（40呎櫃）為4393美元，上漲791美元或22％；美東線每FEU為5562美元，上漲901美元或19.33％。

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業者指出，因地緣政治造成船隻改道繞行好望角，使得運輸時間增長，歐美貿易商因應運輸時間拉長因此提高庫存，貨量需求有所回升；加上五一長假，航商稍微提高空白航班比例到近2成，目前是一位難求，已經滿艙到月底，整體運價預計5／15還會再調漲。

陽明今日收60.6元漲停，上漲5.5元或9.98％，成交量爆出39萬張大量，三大法人合計買超逾8.1萬張，其中，外資買超6.3萬張、連6買，投信買超近1.4萬張、連11買、自營商買超逾4500張、連4買。長榮今日收193.5元，上漲16元或9.01％，成交量逾12萬張，三大法人買超3.4萬張，外資連2買，投信買超逾6100張，自營商連7買。萬海（2615）今日收63.8元漲停，上漲5.8元或9.99％，成交量逾9.4萬張，寫下近5個月來單日成交量新高，三大法人同步買超近6000張，其中外資連6買、投信連3買、自營商連6買。