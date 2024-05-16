航海王利多發威！運價看升長榮漲5%　陽明爆30萬張大量刷3年新高

▲長榮海運。（圖／長榮提供）

記者陳瑩欣／台北報導

貨櫃海運價全面大漲，德國航運巨頭赫伯羅德（Hapag-Lloyd）調升全年財測，加上盤中歐線集運指數大漲10% ，激勵貨櫃三雄今（16）日走強，長榮（2603）漲逾5%、半根漲停板，陽明（2609）爆逾30萬張大量，盤中最高來到76.4元，近3年新高，遭關緊閉的萬海（2615）因採分盤交易，雖量能萎縮，股價黑翻紅。

貨櫃航運利多消息面不斷，貨櫃承攬業者表示，歐洲線及美洲線運費昨（15）日起各漲1000美元，市場傳出6月還將續漲運價，同時也將徵收附加費，已經接獲國內貨櫃業者通知北美線每40呎櫃將再調漲1000美元。

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根據《路透》報導，全球第五大航商赫伯羅德15日發布最新財報，上季淨利較去年同期銳減84%，但看好航運需求上升、運費價漲，公司上修全年財測下緣； 另中國大陸的歐線集運指數16日一度大漲11%。

貨櫃三雄中的長榮在14日盤中衝高至225元，創下疫情以來新高，昨日因公布第一季季報，被認為不如市場預期，股價遭亂流，收跌逾5%，今日盤中最高到217元，收復昨日部分跌幅，終場以上漲13.5元或6.63%、217元作收。

陽明早盤雖一度翻黑，股價在接近上午11時走高至76.4元，大漲逾7%，創2022年9月以來新高，終場以上漲2.7元或3.78%、74.10元作收，成交量30萬7735張，居市場之冠。

萬海成交量大幅萎縮至2萬1605張，終場以上漲1.4元或1.99%、71.9元作收。