泰福-KY、正能量智能2檔上市櫃公司　雙雙打入全額交割

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（16）雙雙公告上市櫃公司第1季季報審查結果，其中上市生技公司泰福-KY（6541）、上櫃網通公司正能量智能（5348）新列入變更交易公司名單中，雙雙打入全額交割的行列。

證交所指出，自5月20日（下周一）起，廷鑫（2358）及昶虹（2443）併案停止買賣、泰福-KY（6541）列為變更交易方法、隆銘綠能（3018）及誠研（3494）繼續列為變更交易方法併加採行分盤集合競價交易方式、康控-KY（4943）取消分盤集合競價交易方式（仍列為變更交易方法）。

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此外，證交所也指出，上市公司退場機制已於109年4月1日起實施，華冠（8101）經簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核（核閱）報告，將於今（113）年8月19日屆滿3年。屆期若未能改善，將有同細則第50條第1項第16款停止買賣規定適用之虞，謹提醒投資人注意。

櫃買中心指出，正能量智能公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

此外，繼續停止交易之上櫃有價證券為福格創新(4712)及牧東(4950)；繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券的公司為地心引力(3629)；繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易之上櫃有價證券為雲嘉南(3191)。