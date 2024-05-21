今年InnoVEX參展國創新高　逾30國新創團隊展現創新動能

▲2023 InnoVEX展區盛況。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

COMPUTEX 2024創新與新創展區InnoVEX將於6月4日至6月7日在南港展覽館2館4樓盛大展開，今年有來自逾30國400家新創企業參展，涵蓋了人工智慧、綠色科技、智慧移動、半導體應用等四大主題，讓新創企業與潛在合作夥伴有更多深入交流的機會，激盪出科技產業的新時代火花。

InnoVEX創新與新創展區作為全球指標性新創媒合平台，今年主題強調對綠色科技的重視，展示了綠色能源和環保技術方面的創新產品，包括可再生能源系統、智能節能設備和環境監測解決方案，旨在幫助企業和社會實現更可持續的發展。

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另外經濟部中小及新創企業署主題館以綠色科技、AI等主題為主，邀請國內外優秀新創團隊參展，展示尖端技術和創新解決方案，為綠色經濟發展注入新動力及永續能量。

今年外商國家館聲勢浩大，由比利時法蘭德斯館、巴西館、法國館、澳洲新南威爾斯州館、日本館、印尼館、印度館等七個國家帶領新創團隊組成，盼運用成熟技術與國際新創產業進行深度交流。

外貿協會表示，今年國家館強調市場應用與環保永續，例如比利時館的QustomDot無溶劑量子點噴墨技術擁有低毒性的特色，並使用添加製造工藝，有助於打造更環保的顯示產業。法國館的九間新創公司則提供了再生能源相關的解決方案，例如將太陽能轉換為電能，符合當今對於環保和永續發展的需求。

除了國家館，各大加速育成單位如Garage+、StarFab、櫃買中心、陽明交大、台灣大學系統科研產業化平台也將攜手展出，其中StarFab積極協助新創公司開創商業機會，為AIoT、5G、XR、Cyber-security等領域的新創帶來了無限商機，台灣科技新創基地（TTA）則透過國際獎項競賽和國際級加速器等舉措，提高了台灣新創的全球影響力和競爭力。此外，經濟部中小及新創企業署主題館的綠色科技展示，也為綠色經濟發展提供了一個重要的平台，勢必將會激起更多的新創企業共鳴。

InnoVEX展覽期間舉辦多元活動供參觀者深度體驗和參與，提供與業界專家交流互動的平台，包括開幕典禮、主題論壇、Pitch競賽、新創發表會等多元活動形式。

其中新創競賽一直是InnoVEX的重點活動之一，每年邀請各國知名投資企業擔任評委，參賽類別聚焦六大區域：人工智慧、綠色科技、醫療與生物技術、精密製造、半導體應用、智慧移動，不僅是新創團隊大展身手、與世界知名企業建立關係的大好時機，主辦單位更是準備了總價值超過10萬美金的獎項等著參賽者大顯身手。

除了新創團隊競賽之外，由歐洲復興開發銀行(EBRD)所主辦的Demo Day，活動將於6月4日進行，除了展現新科技在產業的應用，更與在地新創互動交流及切磋實力，拓展更多投資育成的機會。

另外展覽中的論壇也讓來賓深度探索科技產業趨勢，邀請到來自AWS、Intel、Nvidia、MediaTek等科技大廠專家擔任講師，論壇主題聚焦半導體、人工智慧、智慧移動、綠色科技等，並協助新創團隊進行媒合，促進與潛在合作夥伴的對話與認識，增進國際間的深度交流合作。

COMPUTEX現已開放預登，有興趣參觀InnoVEX新創展區之全球業者，歡迎踴躍上網報名，詳細資訊請洽COMPUTEX官網