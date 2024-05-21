ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

今年InnoVEX參展國創新高　逾30國新創團隊展現創新動能

▲2023 InnoVEX展區盛況。（圖／貿協提供）

▲2023 InnoVEX展區盛況。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

COMPUTEX 2024創新與新創展區InnoVEX將於6月4日至6月7日在南港展覽館2館4樓盛大展開，今年有來自逾30國400家新創企業參展，涵蓋了人工智慧、綠色科技、智慧移動、半導體應用等四大主題，讓新創企業與潛在合作夥伴有更多深入交流的機會，激盪出科技產業的新時代火花。

InnoVEX創新與新創展區作為全球指標性新創媒合平台，今年主題強調對綠色科技的重視，展示了綠色能源和環保技術方面的創新產品，包括可再生能源系統、智能節能設備和環境監測解決方案，旨在幫助企業和社會實現更可持續的發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外經濟部中小及新創企業署主題館以綠色科技、AI等主題為主，邀請國內外優秀新創團隊參展，展示尖端技術和創新解決方案，為綠色經濟發展注入新動力及永續能量。

今年外商國家館聲勢浩大，由比利時法蘭德斯館、巴西館、法國館、澳洲新南威爾斯州館、日本館、印尼館、印度館等七個國家帶領新創團隊組成，盼運用成熟技術與國際新創產業進行深度交流。

外貿協會表示，今年國家館強調市場應用與環保永續，例如比利時館的QustomDot無溶劑量子點噴墨技術擁有低毒性的特色，並使用添加製造工藝，有助於打造更環保的顯示產業。法國館的九間新創公司則提供了再生能源相關的解決方案，例如將太陽能轉換為電能，符合當今對於環保和永續發展的需求。

除了國家館，各大加速育成單位如Garage+、StarFab、櫃買中心、陽明交大、台灣大學系統科研產業化平台也將攜手展出，其中StarFab積極協助新創公司開創商業機會，為AIoT、5G、XR、Cyber-security等領域的新創帶來了無限商機，台灣科技新創基地（TTA）則透過國際獎項競賽和國際級加速器等舉措，提高了台灣新創的全球影響力和競爭力。此外，經濟部中小及新創企業署主題館的綠色科技展示，也為綠色經濟發展提供了一個重要的平台，勢必將會激起更多的新創企業共鳴。

InnoVEX展覽期間舉辦多元活動供參觀者深度體驗和參與，提供與業界專家交流互動的平台，包括開幕典禮、主題論壇、Pitch競賽、新創發表會等多元活動形式。

其中新創競賽一直是InnoVEX的重點活動之一，每年邀請各國知名投資企業擔任評委，參賽類別聚焦六大區域：人工智慧、綠色科技、醫療與生物技術、精密製造、半導體應用、智慧移動，不僅是新創團隊大展身手、與世界知名企業建立關係的大好時機，主辦單位更是準備了總價值超過10萬美金的獎項等著參賽者大顯身手。

除了新創團隊競賽之外，由歐洲復興開發銀行(EBRD)所主辦的Demo Day，活動將於6月4日進行，除了展現新科技在產業的應用，更與在地新創互動交流及切磋實力，拓展更多投資育成的機會。

另外展覽中的論壇也讓來賓深度探索科技產業趨勢，邀請到來自AWS、Intel、Nvidia、MediaTek等科技大廠專家擔任講師，論壇主題聚焦半導體、人工智慧、智慧移動、綠色科技等，並協助新創團隊進行媒合，促進與潛在合作夥伴的對話與認識，增進國際間的深度交流合作。

COMPUTEX現已開放預登，有興趣參觀InnoVEX新創展區之全球業者，歡迎踴躍上網報名，詳細資訊請洽COMPUTEX官網

關鍵字： InnoVEX參展國創新高逾30國新創團隊創新動能

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP74正片／股市新手一定要知道的事！ 三大法人是什麼？ 跟著外資買可以搭上賺錢順風車嗎？

推薦閱讀

華南金「史努比碗」領取攻略曝光！　5／27通路兌換起跑

華南金「史努比碗」領取攻略曝光！　5／27通路兌換起跑

擁有41.1萬股東的華南金（2880）股東會紀念品「SNOOPY事事如意碗組」洽領攻略曝光！公司今（21）日起陸續發送股東會開會通知單，零股也能洽通路兌領，但通知單上註明「數量不足時，得以等值商品替代之」不少股東已先表態，要在5月27日（周一）開放洽領時搶先兌換，以免撲空扼腕。

2024-05-21 14:43
被問「賴清德就職」看法　輝達黃仁勳：全球科技業重度依賴台灣

被問「賴清德就職」看法　輝達黃仁勳：全球科技業重度依賴台灣

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳20日參加戴爾科技全球大會（Dell Technologies World conference）時接受訪問，他強調，輝達如果沒有台灣，很難做好工作，「台灣是世界科技供應鏈的中心。」

2024-05-21 14:44
中捷車廂砍傷！「運送責任險」由新光產險承保　百萬理賠待釐清

中捷車廂砍傷！「運送責任險」由新光產險承保　百萬理賠待釐清

台中捷運21日發生乘客持刀砍同行旅客事件，對於後續相關賠償，產險業保單「運送責任險」主承保方新光產險是否理賠，成為市場進一步觀察的焦點。據了解，這張保單設計每人身體傷亡最高理賠金額為500萬元，但實際賠付與否，尚待責任釐清而定。

2024-05-21 14:09
輝達財報將出爐！強握AI題材賺翻　外資喊目標價「千金美元」

輝達財報將出爐！強握AI題材賺翻　外資喊目標價「千金美元」

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）即將於22日發布今年第一季財報，是否有機會刺激AI相關股價，市場也深感期待。法人預估，輝達財報將看到歷史新高，股價也有機會往970美元向上增長，目標價甚至有「千金美元」的水準，市值挑戰3兆美元大關。

2024-05-21 13:07
AI PC來了！微軟全新Copilot+ PC搭GPT-4o　激勵高通股價刷新高

AI PC來了！微軟全新Copilot+ PC搭GPT-4o　激勵高通股價刷新高

微軟（Microsoft）一年一度Build開發者大會20日於美國西雅圖登場。這次多以AI為主軸，發表內建AI功能先進晶片、搭載Windows作業系統的「Copilot+ PC」，採用高通（Qualcomm）處理器，並預告OpenAI新的AI模型「GPT-4o」很快就應用在Copilot上。

2024-05-21 10:39
百萬年薪金飯碗！台銀徵400人　5／24報名起跑

百萬年薪金飯碗！台銀徵400人　5／24報名起跑

想捧「金飯碗」的機會來了，金融研訓院公告台銀委託400名新進人員甄試簡章（含正取291名，備取109名），報名期間自周五（24日）起至6月5日止，一律採網路報名，徵才對象除一般銀行員以外，另有數位轉型等26項職缺，最高年薪上看百萬元。

2024-05-21 12:24
華爾街空頭改口！　大摩威爾遜調升標普500指數至5400點

華爾街空頭改口！　大摩威爾遜調升標普500指數至5400點

有「華爾街大空頭」外號的摩根士丹利（大摩）首席投資長兼首席美國股票策略師威爾遜(Mike Wilson) 出具最新報告，上調標普500指數未來12個月內的看法，由原先估跌至4500點改為較目前上漲1.5%至5400點。

2024-05-21 10:39
71萬股民揪心！　00929盤中陷貼息

71萬股民揪心！　00929盤中陷貼息

擁有71萬受益人的首檔月月配ETF「復華台灣科技優息（00929）」今（21）日除息，早盤觸及20.3元，填息率4成，不過隨後漲幅收斂，開盤約50分鐘陷入貼息。

2024-05-21 09:54
日圓甜！台銀現鈔連3盤「0.2099」　換匯升溫

日圓甜！台銀現鈔連3盤「0.2099」　換匯升溫

受到美國聯準會官員對降息看法保守，市場預期美元持續強勢影響，日圓匯價再次貶破155大關，台北時間上午9點16分來到156.54，台銀日圓現鈔牌告價連續出現3盤「0.2099」的水準，市場預期短線有機會再挑戰4月29日寫下的最低價0.2078。

2024-05-21 09:23
長榮航紀念品開領　「保溫杯墊」通路兌換期限5／23

長榮航紀念品開領　「保溫杯墊」通路兌換期限5／23

長榮航（2618）今年股東會將於5／29舉行，此次股東會紀念品送出「陶瓷保溫杯墊禮盒組」，在最後買進日前進場的約30萬名股東都可領取，持股1張以上者若不出席股東會、但想領紀念品，5／23前都可至徵求場所辦理。

2024-05-21 06:00

讀者迴響

熱門新聞

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

飾金飆9780元新高　銀樓老闆驚算「3個月一套差3萬」

520護駕行情！八大行庫買超台股30億　大撿00929、長榮航、三商壽

金融股紀念品領取攻略一文看　豐收椅、野餐墊期限全曝光

財運超旺　王儷娟陽明三年估年終獎金加紅利約1500萬元

長榮航紀念品開領　「保溫杯墊」通路兌換期限5／23

存8位數行員嚇一跳！真實金額網驚：也厲害

00940換股中　一表看出場進度

即／威力彩2億獎號出爐！明大樂透加開100組100萬

房屋稅繳納　稅務單位曝2條件免徵

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366