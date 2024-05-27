外貿協會助力電子零組件業者　首發大阪及東京成果豐碩

▲日本大阪洽談會圓滿結束後，所有團員開心合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

隨著日本岸田內閣加速數位轉型並規劃日本成為全球AI產業重鎮，近兩年日本製造業設備投資持續增長，特別是精密零組件及AIoT相關資通訊設備的需求大幅提升。經濟部國際貿易署委由外貿協會今年首次以電子零組件為主題，籌組「2024年日本電子零組件拓銷團」，於5月21日至25日前往日本大阪及東京二地拓銷，成果豐碩。

貿協助力台灣企業爭取日本數位轉型帶來的龐大市場需求，該會統計，大阪及東京二站共計吸引近300家日本企業到場，促成500多場洽談。

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外貿協會特別於東京洽談會之前舉辦「台灣電子零組件業現況及台日連攜」發表會，邀請到工研院駐日代表楊馬田博士分享其專業分析與觀察，吸引不少日商前來聆聽，進一步了解台灣產業優勢及未來展望，並對台灣供應商有更全面的認識，有效提升後續洽談會成功合作的機率。

此次應邀參加洽談會的大型商社包括神鋼商事株式會社、株式會社山善、加賀電子株式會社、株式會社関電工、大日本印刷株式會社、三菱電機關係企業株式會社 (Takebishi)等，現場反應熱烈。依洽談場次觀察，日商多聚焦車用、醫療、工控、網通及消費性電子等相關應用，符合我商的期待。許多日商表示，原先已計劃與臺灣企業合作，藉由本次洽談會與多家潛在供應商深度對談，深感臺灣產品品質良好、符合需求，期待會後展開更多的合作。

本次拓銷團徵集的25家企業展現了台灣頂尖的製造及研發能力，產品涵蓋電子線材、連結器、橡膠零件與密封件、線圈、電感器、風扇、散熱模組、精密模具與機械零件、機電元件與電子模組等。不少團員表示參與此次活動可以直接與日本大型商社面對面交流，且出席買主人數超出預期，給予本團高度肯定。

隨著AI應用加速發展及供應鏈庫存緩解，台灣電子零組件出口可望於今年重返成長。從本次活動的洽談情形來看，台灣企業的產品品質優良、供應鏈穩定是日本企業的最佳選擇，外貿協會未來將持續協助業者深耕日本市場。

相關海外拓銷活動，請關注台灣經貿網的最新訊息(https://info.taiwantrade.com/)。