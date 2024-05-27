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港務公司致力離岸風電、關注氫能未來趨勢　為綠能堅強的後盾

▲海空港綠能關聯產業小組113年度第一次海港諮詢委員會議實況。（圖／港務公司）

▲海空港綠能關聯產業小組113年度第一次海港諮詢委員會議實況。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

港務公司舉辦113年度第一次「海空港綠能關聯產業小組」海港諮詢委員會議，由台灣港務公司李賢義董事長擔任主持人，並以「氫能工作坊」作為本次會議主軸，邀集相關單位於會中分享各國現行氫能政策推動、相關法規、船舶與海運、產業供需及技術研發等資訊。

「海空港綠能關聯產業小組」為交通部交通科技產業會報於109年中成立，致力於綠能關聯產業發展，由港務公司董事長擔任小組召集人，每年均舉辦兩場諮詢委員會議，與綠能產、官、學、研界等重要代表進行實質交流。

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港務公司表示氫能已被國際公認為終極零碳潔淨能源，各國政府及民間企業紛紛投入龐大研發預算，蔚為全球重要趨勢，本次特別以工作坊形式，邀請台灣經濟研究院、財團法人驗船中心及聯華林德集團等代表分別就「台灣港群氫能發展規劃暨氫能資訊」、「海運與氫能發展」及「氫能產業資訊」等議題進行探討，與會委員於會中討論熱烈，交流成果豐碩。

此外，針對各界所關注港口基礎設施及資源分配議題，港務公司將持續透過「海空港綠能關聯產業小組」，廣納業者意見納入評估規劃，並多方蒐集浮動式風電、氫能等綠能產業之未來市場供需與技術更新等相關資訊，滾動檢討、調整及升級港埠服務量能，持續提供優質港口基礎設施及港埠資源，成為國家發展綠能可靠堅強的後盾。

關鍵字： 港務公司離岸風電氫能未來趨勢綠能堅強後盾

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