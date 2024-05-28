台灣憑在AI時代關鍵地位　今年電腦展吸引9位AI產業領袖做主題演講

▲黃志芳介紹今年電腦展九位做主題演講的AI產業領袖。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的COMPUTEX，今年邀請到7位科技產業領袖來Keynote主題演講做分享，包括AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士、Qualcomm總裁暨執行長Cristiano Amon、Intel執行長Pat Gelsinger、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士、Supermicro創辦人、總裁暨執行長梁見後、恩智浦半導體(NXP Semiconductors)執行副總裁暨技術長Lars Reger、台達研究院院長闕志克。

除此之外，COMPUTEX也與2家科技大廠共同辦理聯名活動，包含NVIDIA執行長黃仁勳與Arm執行長Rene Haas，可說是COMPUTEX有史以來最多CEO的一屆，達往年的倍數。外貿協會董事長黃志芳指出，是台灣在在AI時代的關鍵地位與最完整的AI供應鏈，造成了CEO群聚效應。

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台灣作為全球半導體產業的中心之一，擁有眾多專業人才和創新企業，政府並提供優惠方案吸引國際級大廠來臺設立研發中心，例如經濟部推動領航企業研發深耕計畫，促成NVIDIA來臺設立全亞洲首座研發中心，與我國產學研合作研發AI技術與產品，這也提高各大半導體企業前來參加COMPUTEX的動機。

隨著生成式AI時代來臨，今年科技產業呈現多元且百花齊放態勢，2024年COMPUTEX以「AI串聯，共創未來」為主題，揭露AI發展的最新應用與技術。今年COMPTEX吸引9位國際AI產業領袖深入探討AI硬體技術與軟體應用，為全球產業提供前瞻而多元的趨勢觀點。

COMPUTEX成立至今已有43屆，見證了全球科技產業的發展脈動。從展示臺灣的電腦硬體，到進入21世紀後，隨著科技的快速發展，COMPUTEX的展覽主題也更加多元化，涵蓋了電腦、通訊、消費電子、智慧生活等多個領域。在2024年展覽達到疫情後的最大規模，以「AI串聯，共創未來」為主題，揭露AI發展的最新應用與技術。

COMPUTEX不僅是全球領先的AIoT和新創產業展覽，也繼續致力於成為技術創新的推動者，積極促進新興技術和產業的發展，如人工智慧、物聯網、5G等，為全球科技企業提供展示最新產品和技術。

COMPUTEX未來將進一步加強與國際科技企業和組織的合作，拓展全球市場，吸引更多國際企業和買主參與，另一方面，COMPUTEX將繼續致力於建構健康、繁榮的科技產業生態系統，促進產業上下游的協同發展，亦期許能夠帶動臺灣產業的發展，讓世界看到台灣的堅強實力與強大的貢獻，成為全球AI科技生態系中不可或缺的重要一環。