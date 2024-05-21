教育訓練、聯賣力和科技工具神助攻　永慶房產宜花東穩居「東台灣房仲第一品牌」

▲永慶加盟四品牌宜花東達83間店、超過1350位夥伴，是東台灣規模最大的房產集團。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團旗下永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產四個加盟品牌，在宜蘭、花蓮、台東地區今年第一季繳出亮眼成績單！業績較去年同期成長32%、來到4.2億元，其中近3成來自聯賣貢獻。而且單季成交件數直逼900件，更有11間加盟店單季業績突破1千萬大關，展現出強勁的成長力道，穩居「東台灣房仲第一品牌」的地位。

深耕東台灣 完善教育訓練打造競爭優勢

有別於西台灣房仲市場的飽和競爭，東台灣房仲市場發展相對緩慢，教育訓練資源也較為稀缺。有鑑於此，永慶加盟總部「i學苑」線上教育訓練課程發表後，廣獲好評，內容涵蓋新人訓練、最新房產趨勢分析、績優店東成功分享等，協助加盟店打造無法取代的競爭優勢。

此外，永慶加盟獨有的「深度聯賣」機制，集結全台永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產加盟店和經紀人，一起幫客戶找房子、賣房子，為加盟店帶來豐沛的業績成長動能。最新「聯賣平台」更整合系統平台和科技工具，造就永慶加盟四品牌東台灣第一季就有11間店業績突破1千萬，其中更有單季業績衝上3千萬元的店頭，成績斐然。

永慶加盟四品牌在東台灣的成功，「誠實服務」也是不可或缺的因素。永慶加盟夥伴秉持誠實理念，主動告知客戶所有已知的房屋資訊，包括屋況、區域行情，甚至短期交易紀錄、買賣方身分是永慶加盟體系的同仁等，也會提前說明，贏得客戶的信賴與肯定。

▲莊志成總經理表示，我們不只拚績效，更善盡企業社會責任！針對花蓮強震災情，花蓮四品牌經管會即時募得18萬元救災，還自發提供受災戶買房或租房免收仲介服務費。

誠實服務、回應在地公益 善盡企業社會責任

除了拚業績，永慶加盟四品牌也積極回應在地公益！今年4月初花蓮遭遇強震、造成嚴重災情，永慶房產集團花蓮四品牌經管會第一時間做出兩大決策：第一、即時募得18萬元，捐給花蓮縣政府救災；第二、自發提供「受災戶守護專案」，免費為受災戶找尋新住所，受災戶不論是買房或租房一律免收仲介服務費，即日起至6月3日止。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，好績效帶動宜花東區域店數達83間店、服務人員超過1,350位，是東台灣規模最大的房產集團。未來，我們將持續深耕東台灣，為在地民眾提供更便利、更專業的房仲服務，並善盡企業社會責任，齊心助花蓮走過重建之路。

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