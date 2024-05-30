AI動能強！緯創伺服器「上游切下游」　看AI PC逐步迎來換機潮

▲緯創總經理林建勳接受採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

代工廠緯創（3231）受惠於AI趨勢，成為營運主要成長動能。對於AI市況，緯創總經理林建勳30日受訪時表示，就伺服器觀察，AI伺服器需求仍十分強勁，下半年成長動能明確，預期業績年成長3位數不變；此外，儘管通用型伺服器傾向持平成長，但全伺服器產品線獲利貢獻有機會看上5成。

緯創整體營運仍以PC業績為大宗，現階段難以看到伺服器營收占比能否超越50%，但獲利貢獻占比有機會先達成目標。林建勳表示，緯創AI伺服器產品聚焦輝達（NVIDIA）及其他客戶，在市場需求強勁之下，可以期待下半年營運的成長動能。

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至於市場正密切關注的AI PC發展，林建勳說，AI PC發展速度沒這麼快，仍慢慢努力著，但預期將會陸續看見熱潮，不只是Windows on Arm，未來也會看到Windows x86架構發展，新的PC都將搭載AI技術，「未來可能所有PC，都會變成AI PC」；目前難以定義相關規格、甚至預估市占率程度，但參考過去疫情期間的換機潮，整體電腦市場勢必會因新品帶動成長。

緯創早在2017年就已經布局AI相關業務，並與輝達等GPU大廠合作。在AI伺服器發展上，緯創主攻上游基板與模組，近年因AI需求爆發，市場也正關注緯創是否切入下游系統組裝，逐步成為「一條龍」供應商。

對於輝達商品的進展，林建勳表示，無法針對特定客戶評論，就緯創營運而言，市場上的AI產品發展都會盡量參與，同時包括工業級投資，但不需要執著於型號，不需在意什麼時候出貨H200、GB200、還是MI300，「這些都是AI相關產品，整個需求都很強勁，不管出貨什麼、其他產品也都會補上，我認為大家都是贏家。」

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