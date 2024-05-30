ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

日月光推創新供電平台　AI資料中心運算能源效率提升50%

▲▼日月光集團。（圖／記者高兆麟攝）

▲日月光集團。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

日月光半導體（3711）今日宣佈推出powerSiP創新供電平台，可以減少訊號和傳輸損耗，同時解決目前存在的電流密度(current density)挑戰。日月光powerSiP平台可實現垂直整合的多階(Multi-stage)電壓調節模組(VRM)，提供更高的系統效率和更低的功耗，並比傳統並排配置縮小25%的面積。

日月光表示，powerSiP技術創新可使電流密度從0.4A/mm²增加50%至0.6A/mm²，並將佈線功耗從12%降低至6%，相較於傳統並排配置的佈線功耗降低了50%。由於人工智慧市場規模、覆蓋範圍和影響仍在不斷擴大，日月光透過powerSiP持續創新滿足資料中心需求、效能預期和功耗改進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日月光推出的powerSiP是為了因應當今資料中心內算力(compute power)與冷卻這兩項最耗能的流程。根據國際能源總署 (IEA) 的數據，2022年資料中心消耗460太瓦時(TWh)，佔全球用電量的2%，到2026年時，這個數字將上升至1,000太瓦時(TWh)。AI依賴強大但耗電的CPU、GPU、記憶體和磁碟系統，來實現功能、效能和低延遲，不斷普及的人工智慧使能源消耗激增，成本已經高到令人望而卻步，為了解決電力轉換和冷卻方面極端低效的問題，對創新的需求也空前高漲。

現代資料中心設施普遍導入高壓供電以降低電流傳遞的能量損耗，並在微處理器之前分多個階段轉換為較低電壓。資料中心供電網路(PDN)中的每個功率轉換階段都具有中等至高達90%的高效率。然而，在較高功率水平時，從供電平台上最後一個DC-DC轉換器到微處理器的路徑佈線損耗開始佔主導地位，並影響整體系統效率。一般資料運算系統從供電平台到微處理器，使用單一階段降壓，並且使用電壓調節模組(VRM)提供微處理器較高的電壓。日月光的powerSiP平台可以幫助客戶實現基於VRM的多階供電網路(PDN)解決方案。

日月光研發副總葉勇誼表示：「powerSiP提供了將穩壓器(voltage regulator)直接放置在系統單晶片(SoC)和小晶片(chiplet)下方的選項，垂直整合允許在較短的電力傳輸路徑(power delivery path)上提供較大的電流，藉此可降低供電網路中的阻抗，進而提高系統效能和功能，同時增加整體效率和功率密度(power density)。」

日月光Corporate Communications & Industry Partnerships資深處長Patricia MacLeod表示：「在全世界致力滿足日益增長的電力需求並同時降低碳排放的情況下，系統效率是結構設計上的首要任務，我們的powerSiP平台加速實現更高效的電源解決方案和更環保的資料中心能源利用，代表日月光在實現永續發展的道路上，又向前邁出了一步。」

日月光業務與行銷資深副總Yin Chang表示：「人工智慧正在逐步滲透到我們的生活，並在強大的高效能運算系統支持下，重塑知識工作、企業功能和人類體驗，而先進封裝對於資料中心運算系統效率優化扮演關鍵角色，是我們將powerSiP平台推向市場的驅動力。透過獨特的先進封裝結構和創新的技術藍圖，powerSiP將持續精進以滿足AI應用和HPC運算對於功耗和效能的需求。」

關鍵字： 日月光

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

黃仁勳攜手30年台灣合作夥伴　喊「AI技術進入新時代」

黃仁勳攜手30年台灣合作夥伴　喊「AI技術進入新時代」

輝達創辦人黃仁勳今（30）晚於台北市松山區宴請AI供應鏈重要合作夥伴，不過餐敘進行到一半，親切的他再度走出來和媒體記者打招呼。他強調，今日共同出席的人「都是我的朋友們。」黃仁勳說，台灣科技業CEO們都在全球名列前茅，這些大佬一直是他近30年的合作夥伴，「我們正在進入一個稱為人工智慧（AI）的技術，擴展新時代。」

2024-05-30 20:26
黃仁勳嗨喊「永遠投資台灣」　座上賓集滿AI供應鏈

黃仁勳嗨喊「永遠投資台灣」　座上賓集滿AI供應鏈

輝達創辦人黃仁勳今（30）日作東，請鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠等人在台北市松山區「磚窯古早味」用餐，科技圈爭相研究與會人員名單後驚呼「根根AI供應鏈頭兒到齊！」黃仁勳接受堵訪時強調「I always Invest in Taiwan」（永遠投資台灣），讓大家見識他熱情的一面。

2024-05-30 19:39
黃仁勳作東！　邀請科技大老劉揚偉、林百里、施崇棠晚餐

黃仁勳作東！　邀請科技大老劉揚偉、林百里、施崇棠晚餐

輝達創辦人黃仁勳今（30）日作東，請鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠等人在台北市松山區「磚窯古早味」用餐，黃仁勳接受堵訪時強調「I Always Invest in Taiwan」（永遠投資台灣），並強調各國都應該發展AI，粉絲與大批媒體爭相到場相迎。

2024-05-30 19:04
約黃仁勳逛夜市？　緯創林憲銘：台北不熟「回台南可以帶他逛」

約黃仁勳逛夜市？　緯創林憲銘：台北不熟「回台南可以帶他逛」

對於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台與科技界大老會面、聚餐逛夜市，緯創（3231）經營團隊是否也有相關聚會，緯創董事長林憲銘30日笑說，「逛夜市不是我的專長，台北我也不熟，但如果回台南的話，我可以帶他逛。」

2024-05-30 12:00
股東憂地緣政治影響聯電中國營運　總座王石：彈性產能影響不大

股東憂地緣政治影響聯電中國營運　總座王石：彈性產能影響不大

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，針對股東關心地緣政治是否影響聯電在中國業務，總經理王石解釋，聯電目前在中、台、日以及美國都有產能，產能可以彈性調配，因此影響不大，至於美對中提高關稅影響，王石則表示，持續觀察研擬中，目前以產品組合調整因應。

2024-05-30 09:56
「AI將成為必需品！」緯創林憲銘：今年AI產品獲利有機會拚過半

「AI將成為必需品！」緯創林憲銘：今年AI產品獲利有機會拚過半

代工大廠緯創（3231）30日舉行股東常會，由董事長林憲銘親自主持，並釋出最新展望。談到AI趨勢，林憲銘表示，未來幾年AI將成為必需品，目前看好伺服器表現將超乎預期、也超前整體市場，「客戶超前，我們就超前」；就緯創現階段來說，雖然伺服器占營收過半仍需要時間，但今年「伺服器+AI產品」的獲利表現將有機會看到過半。

2024-05-30 10:57
AMD向三星下單　陸行之曝「蘇媽」想威脅台積電

AMD向三星下單　陸行之曝「蘇媽」想威脅台積電

台積電（2330）前十大客戶超微（AMD）爆出轉向南韓三星下單，半導體分析師陸行之指出，初看到消息「覺得韓媒扯蛋」，但後來發現AMD董事長蘇姿丰（蘇媽）暗示採用三星3奈米產品，陸行之直言「先找三星撐著，再來用此要脅請台積電加產能，這應該是蘇媽的想法」，不過陸行之認為AMD的策略需要承擔三星良率、耗能的風險。

2024-05-30 09:51
航海王抗跌！陽明、萬海處置中頻創波段新高　市場期待除息題材

航海王抗跌！陽明、萬海處置中頻創波段新高　市場期待除息題材

台股今（30）日拉回，但航運股表現相對抗跌，陽明（2609）、萬海（2615）相繼在明（31）日跟下周一（6月3日）解除處置，惟此2家不僅處置期間股價創下波段高點，緊接迎來萬海率先在6月中除息， 市場看好貨櫃三雄除息前表現。

2024-05-30 11:46
直擊／聯電股東搶翻天！紀念品見「車龍」排隊潮　得來速領貨

直擊／聯電股東搶翻天！紀念品見「車龍」排隊潮　得來速領貨

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，今年聯電的股東會紀念品是人氣爆棚的的「咖波永續隨行杯」，聯電今年也和去年一樣，在廠區外安排「汽機車股東紀念品領取得來速」，今日一大早還不到八點，在聯電廠區外，就已經出現排隊潮，不過想從得來速領取，必須要持股超過千股，零股股東就必須要簽到開會才能領取。

2024-05-30 08:35
材料 - KY股東會意外提高下半年股利1元　全年上看13元

材料 - KY股東會意外提高下半年股利1元　全年上看13元

材料 - KY（4763）今 （30） 日召開股東會，除通過去（2023）年財報外，意外的是公司提出股利修正案也通過，對 2023 年下半年股利增加配發股票股利 1 元，即下半年股利每股配發 6.5 元股息及 1.5 元股票股利，也就是股利由原本7元提高至8元。

2024-05-30 11:54

讀者迴響

熱門新聞

直擊／聯電股東搶翻天！　紀念品見「車龍」排隊潮

黃仁勳作東！　邀請科技大老劉揚偉、林百里、施崇棠晚餐

抽中現賺破萬元！　大武山5／31申購

親中國小三斷立委路　趙天麟大翻身當獨董

快訊／00919換股動了！　長榮航等12檔新進榜明牌曝光

反指標女神剛喊要大買NVIDIA　輝達一度跌近2%

統一超羅智先：外送不賺錢很正常、續投資foodomo

黃仁勳曝未來可能有「Taipei-2」　郭智輝：展現對台灣充分信心

約黃仁勳逛夜市？緯創林憲銘回應了

黃仁勳一來AI股又噴　100美元就能當輝達股東

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366