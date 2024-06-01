職稱掛主任！領薪水才知「沒加班費」　他一問原因愣：當我笨蛋嗎

▲原PO沒拿到加班費。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「現在當我是笨蛋嗎？」一名網友發文表示，他目前的工作職稱是主任，但實際領的薪水和基層員工差不了多少。日前發了薪水以後，他本以為是公司忘了給加班費，怎料後來才得知，「管理職」是責任制，沒有加班費，讓他覺得很傻眼。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，他4月到一家外資公司上班，雖掛著主任的職稱，但實際上，做的事情都和基層員工差不多，領到的薪資也差不了多少。

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日前公司發薪水，原PO卻留意到自己沒有加班費，他起初以為是公司算錯，結果總務告訴他，「因為我是管理職，有領2000元管理津貼，管理職是責任，所以沒有加班費」。事後他不禁直呼，這在應徵時根本沒人告訴他，「現在當我是笨蛋嗎？」頭銜好聽就要做白工嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你要想辦法把打卡表跟薪資表留存作為證據」、「我們公司也是主管沒加班費（責任制），但主管加給有1萬多」、「沒加班費就別加班囉」、「好奇問問，加班費跟補貼哪個多」、「不好就離職囉！不然就準時下班，不過前提是你的責任都有完成」。

事實上，勞動部過去曾指出，勞工若加班，雇主就應該依法給加班費，且給付的工資應計算至分鐘為止。據悉，就算是責任制，同樣也受勞基法保護，不會因此不能領加班費。