輝達股價飆「賣掉買房還是加碼買進？」　一票人秒回買房！原因曝

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

輝達（NVIDIA）股價在過去12個月內上漲了198%，有網友表示，朋友最近要買新房，總費用1470萬元，自備款需掏出230萬元，但最近輝達股票狂漲，自備款正是從手中持有的輝達股票而來，擔心賣掉後股價暴漲會很後悔，猶豫該拿來買房，還是買股比較好。

有網友在PTT發文，「買NVDL或是買房」，分享朋友購屋與投資兩難的困境，朋友前段時間簽下了三年新古屋的合約，若要順利成交，需要準備230萬元的自備款；然而，這筆自備款的來源，正是朋友手中持有的輝達股票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，房屋總費用約為1470萬元，這個月中需繳交完稅款，如果之後要平轉或售出，最快也要等一個月，「目前已知，同棟別高兩樓層已有人出價到1550萬元」。

若選擇解約，需支付至少38萬元的違約金，約佔自備款的16.5%。反之，如果不解約，就得賣出股票，不過輝達漲勢驚人，「到賣出期間，不知道會漲到多少，一個半月內漲16.5%似乎是很有可能，試問該怎麼做比較好？」

貼文曝光，有網友支持買股，「買房再貸」、「股票買對了絕對比房子好賺，自住房賣股ok，投資房你賣掉手中的當紅股票去買，根本殺雞取卵」、「你五年後可能會後悔賣掉輝達」、「買NVDL吧，準備起漲點」。

不過更多網友認為，已經簽約了就買房，而且房子漲的速度比股票驚人，「我NVDL漲超過三倍，還比不上一間還沒交屋就翻倍的房賺得多」、「以往經驗來看，房價比股票好賺」、「怎麼不買之前先來問？都簽約了」、「房，每個月百萬在漲的」、「說真的，短期NVDL要再暴漲我覺得有難度，但台灣房地產到年底前一定都是溫和上漲」、「我為了買房，NVDA賣在400，給您參考」、「會怕就買房，只會漲」。