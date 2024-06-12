陽明、萬海5月營收年增逾4成　旺季需求提前營運穩健成長

▲陽明海運。（圖／陽明提供）



記者廖婕妤／台北報導

受惠紅海危機全球運力吃緊，長榮海運（2603）上周五公告5月營收年增4成，陽明（2609）、萬海（2615）11日也同步公告5月營收，同樣年增逾4成，公司看好地緣政治、塞港、旺季需求提前等因素，營運狀況不看淡。

受惠市場需求回溫，陽明5月營收為169.25億元，月增13.25％、年增46.18％；累計今年前5月合併營收為756.71億元，年增27.02％。

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陽明表示，受到紅海危機持續、惡劣氣候、主要港口擁堵影響船期及航班準點率，根據Alphaliner統計，截至今年5／20全球約有2.1%貨櫃船隊閒置，扣除塢修船舶數量，僅0.4%屬於純閒置狀態，上次出現如此低迷船舶閒置率已經是2022年2月；亞洲主要轉運港口新加坡，亦受紅海局勢影響，作業需求大幅提升導致船舶等泊時間約需3-4天，如市場需求持續暢旺，預期塞港狀況將延續。

受益於運價及運量穩步回升，萬海5月營收為114.54億元，月增13.31%、年增40.14%；累計今年前5月合併營收為491.79億元，年增17.48%。

萬海指出，展望下半年，船舶運力持續受中東地緣政治緊張、船舶繞行及港口擁堵導致周轉率下降、旺季需求提前等各項因素交互影響，預期公司營運穩健增長。