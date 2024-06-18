紅海危機讓蘇伊士運河收入減半　運河當局提供最高75%折扣

▲紅海危機讓蘇伊士運河收入減半。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

因為胡塞武裝襲擊了通行紅海的商船，迫使許多船隻繞行好望角，今年以來，埃及蘇伊士運河的收入下降近一半，目前運河管理局提供折扣費率爭取船隻通行，其中在美洲和亞洲之間的航行中，成品油船和原油運輸船的折扣高達75%，但海運界指出，除非紅海危機解除，以哈停火，否則優惠費率仍難以吸引船隻通行。

根據埃及Al-Mal News報導，本周公佈的數據顯示，上個月蘇伊士運河的收入下降了64.3%，降至約3.378億美元，而2023年5月的收入為6.48億美元。

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5月份通過運河的船隻也減少到1111艘，比去年同期的2396艘減少一半以上。由於船舶交通量減少，上個月通過蘇伊士運河的貨運量下降68.5%，至約4490萬噸。2023年5月，總貨物噸位為1.429億噸。

蘇伊士運河管理局(SCA)局長奧薩馬·拉比(Osama Rabie)上周在媒體聲明中說，1月份蘇伊士運河的收入從去年同期的8.04億美元降至4.28億美元。奧薩馬·拉比稱，與2023年同期相比，該水道的船舶交通量下降了30%。

在2022/2023財政年度，蘇伊士運河的收益達到創紀錄的94億美元。蘇伊士運河管理局延長了一系列船隻在特定長途貿易中的費用折扣。SCA於1月份推出了費用減免措施，在美洲和亞洲之間的航行中，成品油船和原油運輸船的折扣高達75%。

此次優惠的有效期將持續到今年年底，適用範圍包括散貨船、貨櫃船、液化天然氣船等12種船舶。目前有通行紅海的船隻，多數都是與伊朗友好的國家船隻，例如中國大陸的商船，都有持續在航行紅海，保險公司還提供低於一般船的保險費率。