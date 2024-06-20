地中海航線運價本月中未漲足　業者估歐美線運價7月觸頂

▲地中海航線本月運價未漲足。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

亞籍船公司高階透露，地中海航線運價本月中原擬每大箱(40呎櫃)漲到7400美元的運價，實際僅漲到7000美元，估計運價已經到頂，主要是地中海港口貨量沒有像歐洲主要港口那麼多，而歐美線隨著航班增加，估計7月1日這一波調漲後，運價也到頂了；歐洲籍船公司高階則認為，運價續漲的可能性還是有，只是沒像過去那樣有自信，7月會是觀察的關鍵時刻。

有大型攬貨公司指出，6月底7月初回到亞洲的船隻多，運力供給有明顯增加現象，另旺季提早開始也會有提早結束可能，但是船公司還是透過控艙方式穩定運價，加上塞港與缺櫃問題還是存在，美東與加拿大兩大鐵路公司工會談判都不樂觀，現在還難斷言7月運價會到頂。

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畢竟航運市場受到地緣政治影響頗深，目前整個航運的供應鏈壅塞，並不是在短期間能舒緩，最多能說運價就算在八月停滯無法繼續向上，但也會維持在相對高檔，對船公司Q3的營收貢獻還是正面看待。

另一家攬貨公司高階指出，其實市場很亂，中東情勢沒有緩解跡象，以色列甚至開始要打黎巴嫩真主黨；塞港問題嚴重，除了新加坡、 中國以外，聽說荷蘭、德國都塞，加船的船公司聽說都是自己跑，不給同盟會員使用，彎靠港口少，噸位也小。

由於塞港加上繞行好望角，航行時間難控制， 常有自然空班情況發生；另歐盟對中國電動車將課以高關稅，中國出口商目前都會儘量趕在11月份調查結果出爐之前多出些貨， 以上這些都是對運價上漲有一定程度正面幫助。

目前要影響運價讓運價停止上漲甚至下跌，一是歐盟對中國電動車馬上宣布漲關稅，就不用趕著出貨了；終端消費者購買力大降；船公司加船搶錢，運力供給明顯增加。然而這些都還需要觀察的，他認為7月1日仍有漲價空間，其中歐洲線會不會按地中海航運規劃漲上9千美元，下周一、二會是關鍵決定時刻。