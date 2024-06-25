台股重挫300點！存股族搶進ETF　00919、00929貼息跌出甜甜價

▲台股資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

大盤24日大跌439.69點，今（25）日早盤再跌逾300點，不過熱門ETF價跌量增趨勢不變，月月配復華台灣科技優息（00929）、季配型群益台灣精選高息（00919）雖陷入貼息，但因成交量續增，早盤在ETF交易排行名列前茅，投資人認為除息後價格走跌反有上車空間，趁機把握甜甜價。

若從台股24日表現觀察，62檔台股ETF僅6檔維持平盤以上，56檔都是下跌，從成交量來看，00919以單日成交243539張成為24日第二大熱門交易台股ETF。

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市場法人表示，00919在24日為第五次除息0.7元，以26.24元開盤，由於受大盤下跌影響，24日收在25.9元，呈現貼息。今日早盤雖跌1%至25.56元，但開盤半小時湧逾5萬張成交量，搶在除息後甜甜價進場的人為數不少。

至於首檔月配息00929挾「滿周歲」資歷，雖然這次除息後股價表現偏弱，24日以每股20.93元作收，跌幅1.41%，但成交量來到23.78萬張，今日開盤半小時成交量已破7.28萬張，同樣吸引存股族搶進。

理財達人表示，00919在24日除息後價格下降0.7元也就是2.72%，00919是季配息，也就是一年有4次便宜2.72%的買進時機，累積起來也是不錯！存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。台股市場的存股領息風氣不減，也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一，除了適合長期投資外，也是存股領息的收益靠山，愛好高息的存股族投資人，可以多把握相關投資契機。

財富管理業者表示，現階段台股上市融資水位目前處於高檔，股市漲多拉回屬正常風險，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。投資策略仍為分批佈局，以AI相關供應鏈科技股為主軸，搭配復甦型谷底回升的產業，均衡配置。

