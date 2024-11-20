謝宜容霸凌害輕生！　扯在往生室「通靈」：死者感謝給很多愛

▲勞動部表示勞動力發展署北分署長謝宜容（中）職場霸凌成立且情節重大。（圖／翻攝自勞動力發展署北基宜花金馬分署臉書）

圖文／CTWANT

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署發生職員輕生悲劇，經勞動部調查後確認與分署長謝宜容涉及長期職場霸凌，誇張的是在事發後，謝宜容不只下令封口，甚至還表示透過「通靈」得知死者走得很平靜，如今錄音檔也曝光。

據了解，行政院新莊聯合辦公大樓的勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，上周在辦公室內死亡，以此對自己受到分署長謝宜容霸凌做最後的抗議。就在吳姓公務員死亡後，當天謝宜容找所屬同仁的談話，竟離譜地提到「死者感謝給很多愛」！

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根據謝宜容表示，「有一個通靈的人，在醫院的往生室，跟（過世同事）對話說，他非常非常的平和、安詳，謝謝北分署給他很多的愛」，她還繼續表示，

「死者希望我們大家能夠好好生活，好好工作，死者會記住我們每個人給他的美好這件事情」，所以，本來當天下午家屬要去現場招魂，就不來了。

謝宜容此話一出，聽在同單位其他同事耳裡相當刺耳，此外她還對同仁表示，聽到署長說「有2個立委知道死者的事情，是北分署的人對外去說的（加強語氣），我非常非常的憤怒，因為對於家屬、對於死者，他知道死者為大這件事，我不允許任何人再去讓家屬的傷痛，這也不是死者希望我們去做的事情」。

至於死者兩封遺書部分，謝宜容稱被檢察官扣留，要全部看過才能公開並交給家屬，她更表示，「檢察官也將這2封遺書傳給北分署」，內容說死者非常非常感謝北分署的同仁」，謝宜容更表示，「我不允許！絕對不允許！不准！大家在外說嘴，說什麼職場霸凌，這不是事實！對其他同仁及直屬長官情何以堪」！

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