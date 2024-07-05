1人委託千店聯賣　永慶加盟四品牌上半年聯賣業績逾88億元、成長近1倍

▲全台店東大會是永慶加盟四品牌的重要盛會，會上將有高階主管分享房市趨勢、科技工具應用與經營管理策略等。

圖、文／永慶房產集團提供

近期房市相當火熱，永慶加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產整體績效也創下新高，上半年全台業績靠著4成聯賣率助攻，較去年同期大漲67%、突破220億元，聯賣業績達88億元，也較去年同期成長近1倍！昨日在台北國際會議中心舉辦一年一度的「永慶加盟四品牌全台店東大會」，2,300位店東、店長齊聚，由永慶加盟總部解析市場趨勢及經營策略。

永慶加盟總部每年舉辦全台店東大會，是永慶加盟四品牌的年度重要盛會，秉持共好、共享的經營理念，助旗下加盟店在創業路上走得更穩健、達成良好經營綜效，會中除了有永慶房產集團業務總經理葉凌棋分享最新房市趨勢及因應策略，今年還有10多位店東長，針對系統應用、經營管理、人才招募等面向進行無私分享，提升加盟店市場競爭力。

4成業績靠聯賣 助攻單店業績站上1,600萬

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，在「一人委託、千店聯賣、萬人銷售」的強力助攻下，上半年永慶加盟四品牌單店平均業績近1,600萬元，其中聯賣就貢獻了640萬元的業績，聯賣率高達4成，顯見聯賣的無限可能。永慶集團1,800店、超過15萬的物件，靠著聯賣平台達成跨區域、跨品牌的合作，擴大領先同業的差距，協助加盟店創造穩定的高績效。

綜觀上半年經營成效，永慶加盟四品牌「單月業績突破1,000萬元」的店次逾350店，「業績突破4,000萬元」有超過100店，更有4店上半年業績突破1億元！經紀人績效部分，上半年「累計業績突破300萬元」多達1600人，「累計業績突破500萬元」逾520人，還有超過80人「累計業績突破1000萬元」！為「最強創業平台」和「最佳發展平台」寫下最好的證明。

▲永慶加盟總部提供強力後援，加盟四品牌規模不斷擴大，要提供更多消費者誠實服務。

有賴加盟總部強力後援 加盟四品牌持續發光發熱

除了聯賣推動業績成長，永慶加盟總部也投入鉅資打造各項科技工具，像是進階版的〈i智慧Pro〉系統，不只能協助店東方便掌握店務狀況，更能協助經紀人隨時管理績效，提升工作效率。還有〈i學苑〉學習系統及「房仲經營管理師」、「擴大事業版圖」等課程，幫助各店人才養成，建造更大事業舞台。

在加盟總部的強力後援下，永慶加盟四品牌各自展現亮眼成績。永慶不動產上半年單店平均業績高達2,300萬元，更連續第9年獲頒工商時報「臺灣服務業大評鑑」獎項，是許多房產菁英加盟創業的首選，全台邁向600店。成立滿3年的永義房屋主打「家的事，一勞永逸」的口號，透過永慶品牌力加持，規模持續成長，全台店數邁向250店，成長速度相當驚人。

而「社區專家第一品牌」有巢氏房屋成立20餘年，全台店數邁向500店，為台灣加盟房仲前三大品牌，去年推出「社區友善貼心服務」，持續深化與社區的關係。台慶不動產則以「交給台慶我來處理」展現積極負責精神。2012年成立至今，已成為台灣加盟房仲前四名，光在高雄市就有近130家店，帶動全台店數邁向350店。

▲永慶不動產連續9年獲得臺灣服務業大評鑑獎項，是臺灣房仲加盟品牌唯一紀錄！

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