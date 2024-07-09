說造LNG船恐成爛攤子　陽明指前十大航商六成新船選LNG

▲陽明指出十大貨櫃船公司新造替代燃料船，超過六成是選擇LNG。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)針對有媒體報導指出，陽明訂造5艘LNG船，因全球造船趨勢已棄LNG轉向甲醇船，除陽明沒有能力維持LNG船運作，成本已大幅墊高，要想辦法收拾這爛攤子等；陽明澄清說明，目前全球十大貨櫃船公司新造替代燃料船，超過六成是選擇LNG。

陽明指出，公司建造5艘LNG動力雙燃料全貨櫃輪係配合中長期事業發展計劃及國際減排法規趨勢後決定，LNG燃料為法規認可之替代燃料選擇之一，具備技術與市場供應鏈成熟度，可在主要貨櫃船泊靠港口供應無虞。

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另依Alphaliner 2024/6/25統計資料顯示，全球前十大航商替代燃料現成船及新船訂單中，LNG動力雙燃料全貨櫃輪占比超過6成，近期新聞媒體亦刊載其他航商加訂LNG船舶訊息，可見LNG仍屬船舶替代燃料主要選項。

公司因應LNG動力雙燃料全貨櫃輪造船計畫，已積極洽詢有LNG船舶管理經驗的外部單位協助公司進行岸勤海勤人員相關培訓，另有關船員法定IGF code取證訓練部分，目前已有國內海事專業學校具備開班訓練資格，均可強化未來船員操船之專業性及安全性。

公司高階也指出，建造甲醇船最多的馬士基航運，近期也開始接洽要以長租方式建造LNG船，LNG除了燃料供應最穩定，在全球主要港口加注無虞，減碳效益也高於甲醇。