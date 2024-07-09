陽明6月營收年增66％　砸11.2億元買9100只新貨櫃

▲陽明海運。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

陽明（2609）今日公布6月營收，受惠平均運費上漲，6月營收為207.2億元，月增22.42%，年增66.76%；累計今年上半年營收為963.91億元，年增幅33.88%。此外，陽明也同步公告取得9100只新造貨櫃，總金額約11.2億元。

陽明表示，根據Alphaliner統計，因應紅海危機推升船舶需求缺口，已消化今年上半年160萬TEUS新船交付運力；同時，船舶閒置率仍處低點，扣除塢修船舶數量，今年上半年平均僅0.7%、約21萬TEUS屬於純閒置狀態，加上主要港口擁堵及部份港口罷工風險仍持續影響船期及航班準點率。

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陽明指出，根據聯合國貿易和發展組織（UNCTAD）最新預測，今年全球GDP增長保持約3%，短期前景審慎樂觀，預計今年上半年的貨品貿易較去年下半年增加2,500億美元，若上升趨勢持續，今年全球貿易額可能達到32兆美元，然而地緣政治、貿易壁壘和內向型產業政策可能對國際貿易成長產生負面影響。

貨量方面，美國全國零售聯合會（NRF）預測今年上半年美國貨量達到1,210萬TEUS，較去年同期增長15%。另外，Drewry最新報告指出今年Q1貨量較去年同期成長近10%，創下疫情以來最強勁增長，也推升現貨運價，因此，Drewry亦將今年全球貨量預測成長上調至4.1%。

此外，陽明也公告取得9100只新造貨櫃，每單位價格約2280美元至5105美元，交易總金額為3200萬美元至3500萬元（約新台幣10.2億元至約11.2億元）。