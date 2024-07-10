9金控股價衝波段高！富邦金漲半根破90元 永豐金創天價

受台積電（2330）營收公告前漲多整理影響，台股今（10）日回檔盤中一度重挫逾170點，資金從電子轉戰金融，9家股價創波段新高，以富邦金（2880）挾業績利多開盤半小時內漲逾半根衝破90元大關、永豐金（2890）刷26.75元天價表現最亮眼。

抽中賺逾1萬元！滿心申購今起跑 每股承銷價42元

新股抽籤紅包又來了，高端服飾代理商滿心（2916）今（10）日起公開申購，每股承銷價為42元，以9日收盤價54.3元計，抽中一張約可賺1.23萬元，報酬率約30％。

台積電市值一度破兆美元 謝金河：台灣的實力與7年前大不相同

台積電（2330）近期股價狂漲，在台股股價及ADR都寫下天價，市值更是一度突破1兆美元，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「台積電與台灣的新里程碑」為題撰文，指出台灣的實力跟7年前相比，實力已經大不相同，現在正是重新評價台灣的時刻。

台股ETF股民衝破874萬連19周創新高 5檔高息ETF搶當人氣王

根據集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加39485人，來到8740303人為連續19周創新高。進一步觀察，上周台股ETF中受益人增加的有31檔，進一步觀察，今年來共增加2645252人，增加前五名包括00919在內都是高息ETF，五檔加總共新增2059883人。

Dyson英國大裁員！ 重砍千人

去年全球賺近3000億元的跨國企業大裁員！英國《金融時報》引述未具名消息人士的話報導稱總部位於新加坡的英國家電製造商戴森（Dyson）周二向員工通報了裁員事宜，將在英國裁員約 1000 人，此舉可能會影響其該地約四分之一的員工，不過戴森強調，英國仍將是公司研發（R&D）的重要中心。

實支實付2張熱門保單要掰了！ 國壽：後天起停售

國泰人壽今（10）日指出，配合法令要求，每個保險商品均需訂定銷售限額，以符合公司所定風險胃納，考量「三倍真醫靠住院醫療定期保險（外溢型）」、 「好實在自負額住院醫療健康保險附約」預計將達公司預計銷售目標，所以自今年7月12日起，將停止受理兩檔商品新契約銷售。

日圓貶但日貨不降價 央行楊金龍「我也覺得不合理」

日圓持續走貶，央行總裁楊金龍今（10）日在立法院財委會上回覆立委王鴻薇質詢時坦言，日圓走弱但日系商品都不降價，「我也覺得不合理」，楊金龍表示，對於這個現象，會和經濟部長郭智輝「講一下」。

「黃仁勳AI妖股」臉綠！錸德、慧友續吞跌停 機器人股又反彈大漲

光碟片製造商錸德（2349）10日早盤直墜跌停價16.2元，這是繼前一天大怒神「漲停變跌停」後，第2根跌停板。此外，被市場稱為「黃仁勳最強AI妖股」的慧友（5484）也如下階梯連3天跌停，顯見日前漲多獲利了結，已有大戶投資人陸續下車。

第7波管制房市？央行「密切注意」 目前不會降息

國民黨立委賴士葆今（10）日在立法院財政委員會詢問央行，台股創高會不會導致房市新一波上漲，央行總裁楊金龍坦言，「這都是有可能」，賴追問央行是否採取第7波選擇性信用管制措施，楊金龍說：「我們會密切注意」。另對於立委顏寬恒詢問降息，楊金龍以「目前不會降息」回應。

快30歲「要有多少存款？」 他聽好友答案愣住！網搖頭：怎麼比

每個人的經濟狀況不同，近日有網友發文表示，如果已經快要30歲了，且大學畢業後一直都有工作，存款應該落在哪才是比較合理的呢？如果存款不到10萬元，會很丟臉嗎？貼文曝光後，引發討論，許多人都認為，每個人的起點不同，只要有好好存錢或投資就好了。