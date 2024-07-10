9金控股價衝波段高！富邦金漲半根破90元　永豐金創天價

▲永豐金控。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
受台積電（2330）營收公告前漲多整理影響，台股今（10）日回檔盤中一度重挫逾170點，資金從電子轉戰金融，9家股價創波段新高，以富邦金（2880）挾業績利多開盤半小時內漲逾半根衝破90元大關、永豐金（2890）刷26.75元天價表現最亮眼。
14家金控2024年上半年獲利自結數全部出爐，累計共賺逾3374.26億元、年增率63.48%。其中國泰金（2882）、富邦金與新光金3家壽險型金控單月業績皆破百億元表現亮眼，今日股價也衝波段新高。
富邦金（2881）盤中漲逾半根，衝破90元大關，最高來到90.5元，創1996年7月以來、28年新高；國泰金（2882）盤中最高來到63.7元，為2022年4月、逾2年新高；開發金（2883）最高衝16.9元，創2004年7月以來新高，刷20年紀錄。
台新金（2888）盤中最高19.8元為2022年4月以來新高；新光金（2888）最高至11.4元，為2018年10月、逾6年新高。
國票金（2889）盤中最高17.05元，為2021年6月以來最高；永豐金（2890）盤中最高26.75元為歷史新高；中信金（2891）盤中最高40.35元為2004年3月以來新高，刷新逾20年紀錄。第一金（2892）盤中最高28.9元，為2023年8月以來新高。
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