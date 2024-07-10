三星拿下2奈米製程首單　從台積電手中搶下日本AI客戶

▲三星。（圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

三星電子宣布，日本AI大廠Preferred Networks已委託三星提供2奈米代工製程和先進2.5D封裝技術Interposer-Cube S (I-Cube S) 的AI應用晶片，這不僅是三星第一筆2奈米訂單，也成功從台積電手上搶走日本客戶。

三星表示，透過利用三星領先的代工和先進封裝產品，Preferred Networks能開發強大的人工智慧加速器，以滿足生成式人工智慧驅動的運算能力不斷增長的需求。

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三星表示，自業界首個採用GAA電晶體架構的3奈米製程節點開始量產以來，三星成功贏得2奈米製程訂單，效能與能源效率進一步升級，鞏固了GAA技術領先地位。此次與Preferred Networks的合作標誌著日本企業在大尺寸異質整合封裝技術領域的首次成果，三星計畫加速其領先的全球先進封裝市場攻勢。

三星電子副總裁兼晶圓代工業務開發團隊負責人Taejoong Song 表示：「這項訂單至關重要，因為它驗證了三星的2奈米GAA製程技術和先進封裝技術是下一代人工智慧加速器的理想解決方案。」他也強調，三星致力於與客戶密切合作，確保產品的高性能和低功耗特性得到充分實現。