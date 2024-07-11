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桃園市過去一年五大熱銷路段盤點　「中興路」2字頭更搶手

桃園市過去一年五大熱銷路段盤點（圖／永慶房產集團提供）

▲桃園藝文特區坐落於「中正路」上，圖書館、電影院等大型建設集中、加上鄰近國道，備受雙北開車通勤族歡迎。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

桃園市過去一年人口增加超過2.2萬人註，是六都人口增加最多的直轄市。人口增加帶動房市需求，有巢氏房屋盤點桃園市過去一年最熱銷五個路段的實價登錄資料發現，成交量第一名的桃園區「中正路」、第三名龜山區「文青路」皆具交通便利優勢，而第五名的龜山區「中興路」則以2字頭房價吸引置產。

「中正路」未來捷運路線通過 吸引通勤族提早入主
「中正路」過去一年以252件的成交量位居桃園市熱銷路段榜首，平均1.5天就成交一件。有巢氏房屋桃園藝文捷運加盟店長張迺楓指出，中正路從慈文路以北是藝文特區新商圈、以南則隸屬桃園火車站舊商圈，生活機能都相當優異。其中藝文特區周遭擁有展演中心、圖書館、電影院、綠地等多樣大型建設，加上桃園捷運綠線規劃將沿著中正路設立站點，帶動交易量熱絡。

張迺楓店長補充，從中正路段成交價來看，屋齡10年內每坪成交價已達40-45萬元，屋齡10年以上則落在30-40萬元之間，購屋族群過半為首購族。另因緊鄰國道1號，又擁有同德國中小等明星校區，也讓許多雙北市的開車通勤族在此置產，不僅上班方便，又能顧及孩童的就學需求，成交熱度持續升溫。

桃園市過去一年五大熱銷路段盤點（圖／永慶房產集團提供）

▲桃園「文青路」上數千戶的合宜宅，大坪數、三房以上房型，CP值高，吸引首購、換屋族。

「文青路」合宜宅CP值高 深受首購、換屋族喜愛
以年成交量達188件而晉升熱銷路段第三名的「文青路」，每坪30.8萬元的成交均價，是五大熱銷路段中最高。有巢氏房屋林口文青合宜加盟店長蕭凱文表示，文青路物件與其他區最大區別，是民國105年落成、超過4千戶的合宜住宅，全數為電梯大樓，在5年閉鎖期後，110年起陸續有物件釋出。

文青路合宜宅坪數介於30-60坪之間，大坪數、3房以上房型受到許多首購族和換屋族的喜愛。蕭凱文店長分析，今年每坪成交價為35-40萬元，對於在長庚醫院、林口科學園區等鄰近上班的員工具有吸引力，因為同樣預算在2站之差的林口A9捷運站僅能買到2房物件。此外，文青路鄰接體育大學A7站，在TPASS「1200月票」加持下，也備受雙北市通勤族青睞。

桃園市過去一年五大熱銷路段盤點（圖／永慶房產集團提供）

▲生活機能滿分的桃園「中興路」，通往桃園火車站、新北市都方便，加上未來捷運通過、2字頭房價，吸引人潮提前卡位。

緊鄰龜山工業區 「中興路」價格實惠受歡迎
熱銷路段第五名的「中興路」，年交易量達139件，每坪平均單價僅23.1萬元，是五大路段中最親民的。有巢氏房屋龜山萬壽加盟店長艾秋蘭說明，中興路是下龜山的中心地段，是發展成熟的老商圈，能滿足食衣住行等各方面需求，周遭從國小、國中到高中都有，甚至還有銘傳大學分部，可滿足有孩童家庭的求學需求。除了生活機能優異，緊鄰龜山工業區也讓該區上班族就近置產，加上鄰近桃園火車站、開車到板橋市區只要半小時，以及未來台北捷運迴龍線延伸段經過，中興路種種交通優勢磁吸桃園、雙北通勤族提前卡位，帶動當地房市價量穩健成長。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，路段成交量可以反映特定時間、地點的民眾購屋偏好，以中正路、文青路、中興路來看，交通便利是其共同特色，除了桃園當地購屋需求外，2、3字頭房價較雙北市親民許多，也激發雙北市居民外移到桃園置產，推升住宅需求上漲。長遠來看，跨區通勤族數量不斷上升、加上捷運的延伸建設，擁有交通便利性的住宅，不僅房價保值、更有增值空間。

桃園市過去一年五大熱銷路段盤點（圖／永慶房產集團提供）

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋有巢氏房屋

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