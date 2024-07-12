三郵輪預告新增台灣行程　港務公司赴韓參加郵輪論壇有斬獲

▲左上圖高傳凱(左)於郵輪論壇會中拜訪荷美/璽寶郵輪資深總監；右上圖基隆港務分公司總經理高傳凱(右二)受邀與談台灣郵輪發展優勢及相關優惠措施；下圖各國代表宣誓要共同合作向航商爭取部署更多郵輪靠泊亞洲區域。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司與交通部觀光署合作出擊，於7月10日至11日前往韓國參加「濟州郵輪論壇」(Asia Cruise Forum Jeju)，與地中海、歌詩達、荷美/璽寶、皇家加勒比、三井郵輪等各國際郵輪品牌代表以及韓國樂天旅遊面對面分別就港埠設施及觀光資源等面向行銷台灣。地中海郵輪、三井郵輪、璽寶郵輪等預告明年新增台灣行程。

台灣港務公司基隆分公司總經理高傳凱應邀上台與談時，分享台灣郵輪觀光產業的最新展望。依目前預報狀況，估計今年基隆港外國旅客可望突破2019年水準，高雄港旅運中心完成智慧化，而澎湖港郵輪碼頭及蘇澳港新建的旅客中心，都在今年落成啟用，各港在疫後都邁入新的里程埤。觀光署則推動東南亞旅客搭機來台轉乘郵輪及便捷簽證、發展綠色旅遊目的地，獲得與會者高度肯定。

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台灣港務公司也以創始會員身分參加亞洲郵輪領袖聯盟 (Asia Cruise Leaders Network, ACLN)年會，高傳凱總經理會中特別行銷港務公司及觀光署最新的郵輪獎勵優惠，包括減收郵輪靠港費用每航次最高超過8萬美元、空海聯營(Fly-Cruise)旅客每位獎助10美元，吸引郵輪及旅行業者的高度關注與詢問。

本次會議亦高度聚焦港口間、港口內部門合作的重要性，台灣移民署配合郵輪產業發展，針對郵輪旅客提供關官員隨船前站查驗護照的服務，獨步亞洲大幅提高通關效率，更獲同為與談人的樂天旅遊公司總裁白鉉在會上表達高度的肯定。

在爭取未來航線方面亦有所斬獲。疫前未曾經營台灣客源市場的地中海郵輪，對於2024年上半年基隆港航線的載客率表示驚喜，並說明未來會調度船隊，穩定供應春夏季基隆母港、冬季基隆-那霸雙母港的市場所需，且可能逐年增加艙位。

由三井郵輪全新成立的高端郵輪品牌-Mitsui Ocean Cruises則預告，旗下的最新成員「海洋富士號 (Mitsui Ocean Fuji) 」將於2025年首航基隆港、高雄港，而旗下的日本丸則將利用跨年假期造訪蘇澳港及基隆港。

璽寶郵輪船隊雖以小而精緻著稱，也預告2025年足跡將遍及台灣基隆、高雄、花蓮、澎湖各港。挪威郵輪明年度則規劃數趟基隆-仁川對開航程，且將行經高雄、花蓮等港，預料將吸引高比例外國旅客搭機來台轉乘郵輪，2026年則可能有更大噸位郵輪以基隆為母港出發。韓國旅行業巨擘-樂天旅遊則表示，2025年將有長達11天的包船航程造訪基隆港，並規劃5月份再有航次造訪台灣。

台灣在疫情前是亞洲第二大客源市場，郵輪產業及經濟發展潛力巨大，疫後台灣港務公司將與交通部觀光署合作，透過多管道國際行銷，共同向郵輪及旅遊業者招手開拓更多航線與新商機。