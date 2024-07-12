ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

三郵輪預告新增台灣行程　港務公司赴韓參加郵輪論壇有斬獲

▲左上圖基隆港務分公司總經理高傳凱(右二)受邀與談台灣郵輪發展優勢及相關優惠措施；高傳凱(左)於郵輪論壇會中拜訪荷美/璽寶郵輪資深總監；下圖各國代表宣誓要共同合作向航商爭取部署更多郵輪靠泊亞洲區域。（圖／基隆港務分公司）

▲左上圖高傳凱(左)於郵輪論壇會中拜訪荷美/璽寶郵輪資深總監；右上圖基隆港務分公司總經理高傳凱(右二)受邀與談台灣郵輪發展優勢及相關優惠措施；下圖各國代表宣誓要共同合作向航商爭取部署更多郵輪靠泊亞洲區域。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司與交通部觀光署合作出擊，於7月10日至11日前往韓國參加「濟州郵輪論壇」(Asia Cruise Forum Jeju)，與地中海、歌詩達、荷美/璽寶、皇家加勒比、三井郵輪等各國際郵輪品牌代表以及韓國樂天旅遊面對面分別就港埠設施及觀光資源等面向行銷台灣。地中海郵輪、三井郵輪、璽寶郵輪等預告明年新增台灣行程。

台灣港務公司基隆分公司總經理高傳凱應邀上台與談時，分享台灣郵輪觀光產業的最新展望。依目前預報狀況，估計今年基隆港外國旅客可望突破2019年水準，高雄港旅運中心完成智慧化，而澎湖港郵輪碼頭及蘇澳港新建的旅客中心，都在今年落成啟用，各港在疫後都邁入新的里程埤。觀光署則推動東南亞旅客搭機來台轉乘郵輪及便捷簽證、發展綠色旅遊目的地，獲得與會者高度肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣港務公司也以創始會員身分參加亞洲郵輪領袖聯盟 (Asia Cruise Leaders Network, ACLN)年會，高傳凱總經理會中特別行銷港務公司及觀光署最新的郵輪獎勵優惠，包括減收郵輪靠港費用每航次最高超過8萬美元、空海聯營(Fly-Cruise)旅客每位獎助10美元，吸引郵輪及旅行業者的高度關注與詢問。

本次會議亦高度聚焦港口間、港口內部門合作的重要性，台灣移民署配合郵輪產業發展，針對郵輪旅客提供關官員隨船前站查驗護照的服務，獨步亞洲大幅提高通關效率，更獲同為與談人的樂天旅遊公司總裁白鉉在會上表達高度的肯定。

在爭取未來航線方面亦有所斬獲。疫前未曾經營台灣客源市場的地中海郵輪，對於2024年上半年基隆港航線的載客率表示驚喜，並說明未來會調度船隊，穩定供應春夏季基隆母港、冬季基隆-那霸雙母港的市場所需，且可能逐年增加艙位。

由三井郵輪全新成立的高端郵輪品牌-Mitsui Ocean Cruises則預告，旗下的最新成員「海洋富士號 (Mitsui Ocean Fuji) 」將於2025年首航基隆港、高雄港，而旗下的日本丸則將利用跨年假期造訪蘇澳港及基隆港。

璽寶郵輪船隊雖以小而精緻著稱，也預告2025年足跡將遍及台灣基隆、高雄、花蓮、澎湖各港。挪威郵輪明年度則規劃數趟基隆-仁川對開航程，且將行經高雄、花蓮等港，預料將吸引高比例外國旅客搭機來台轉乘郵輪，2026年則可能有更大噸位郵輪以基隆為母港出發。韓國旅行業巨擘-樂天旅遊則表示，2025年將有長達11天的包船航程造訪基隆港，並規劃5月份再有航次造訪台灣。

台灣在疫情前是亞洲第二大客源市場，郵輪產業及經濟發展潛力巨大，疫後台灣港務公司將與交通部觀光署合作，透過多管道國際行銷，共同向郵輪及旅遊業者招手開拓更多航線與新商機。

關鍵字： 拚郵輪港務公司赴韓國郵輪論壇爭取航線有斬獲

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台股收盤下跌473.1點「今年第三大跌點」　歷史紀錄寫上第27名

台股收盤下跌473.1點「今年第三大跌點」　歷史紀錄寫上第27名

受美國股市牽連，台股12日開低走低，盤中一度重挫逾600點，最低下探23,774.22點，隨後跌勢收斂，終場以23,916.93點為收，下跌473.1點，跌幅1.94%，失守24,000點關卡，並寫下今年跌點紀錄第三高，成交量達5,781.05億元。

2024-07-12 14:14
台積電力守千元　單日重挫3.7%創今年第3大跌幅

台積電力守千元　單日重挫3.7%創今年第3大跌幅

美股走弱影響台股今（12）日重挫，台積電（2330）也同步臉綠，終場收1040元，力守千元關卡，下跌40元或3.7％，寫下今年以來第3大跌幅。

2024-07-12 13:56
抽中最多賺5.5萬元　遊戲股樂意等3檔下周申購起跑

抽中最多賺5.5萬元　遊戲股樂意等3檔下周申購起跑

新股紅包來了！樂意（7584）將在7月25日掛牌上櫃，競價拍賣於7月11日開標，並預計7月15日至17日辦理公開申購，每股承銷價75元；以興櫃價130元計算，幸運抽中可望獲利5.5萬元，報酬率73.33%。另外還有2檔上櫃股安克（4188）、翔名（8091）辦理增資，也將於15日起公開申購。

2024-07-12 06:35
擁核非信仰！童子賢：若全民感情不接受核電　我服從大家決定

擁核非信仰！童子賢：若全民感情不接受核電　我服從大家決定

和碩董事長童子賢12日表示，基於對台灣秉持保護與珍惜的信念，他近期提到能源問題，都把「民主、繁榮、安全、尊嚴」關鍵字連結上，全民對能源的需求、對核電的觀感仍然是他最在意的議題，「如果全民感情上不接受，那當然身在民主社會，我會服從大家決定；但相對的，經過適當的知識傳播和資訊理解，全民若有轉變，我也會樂意服從方向，這就是所謂民主。」

2024-07-12 11:53
和碩童子賢：下半年景氣比上半年樂觀！新產品旺季將刺激消費

和碩童子賢：下半年景氣比上半年樂觀！新產品旺季將刺激消費

針對產業景氣，和碩（4938）董事長童子賢12日受訪時表示，下半年看起來比上半年樂觀，主要是即將面臨新科技產品發表的旺季，將刺激消費，「大家應該要回去好好鍛鍊體力，準備迎接秋收。」

2024-07-12 13:32
0056、00919台股ETF七千金助攻　規模破2.4兆再創高

0056、00919台股ETF七千金助攻　規模破2.4兆再創高

台股大盤頻創新高，深受投資人喜愛的台股ETF規模也水漲船高至2.45兆創下新猷，今年來增加9747.05億，檔數也新增6檔至62檔，其中更有7檔規模超過千億。

2024-07-12 09:40
特斯拉重挫逾8%、 結束連11漲　傳Robotaxi延至10月推出

特斯拉重挫逾8%、 結束連11漲　傳Robotaxi延至10月推出

特斯拉（Tesla）股價11 日（周四）大跌逾8%，結束了連續11個交易日的上漲，主要受到市場傳出「Robotaxi」自駕計程車，恐延後2個月才推出。

2024-07-12 10:49
日圓一度狂升至157　市場傳日本「突襲式干預匯市」

日圓一度狂升至157　市場傳日本「突襲式干預匯市」

在美國11日公布消費者物價指數（CPI）升幅持續下滑後，日圓兌美元突見飆升 2.7%、升至157左右水準，創下 2022 年底以來的最大單日漲幅，當地媒體將此歸因於日本官方進場干預，惟日本負責匯率政策的財務省財務官神田真人以「無法評論」回應市場詢問。

2024-07-12 10:00
36檔ETF創新高！3標的今年漲逾5成超車0050　00878連6日刷天價

36檔ETF創新高！3標的今年漲逾5成超車0050　00878連6日刷天價

台股加權指數11日最高來到24416.67點，終場收在24390.03點，上漲382.95點，漲幅為1.6%，續創歷史收盤新高。《ETtoday新聞雲》盤點54檔台股原型ETF發現，有36檔盤中創天價，同時也創最高收盤，再細看今年以來漲幅，包括富邦科技（0052）、富邦台50（006208）與元大電子（0053）績效皆逾5成，超車「老大哥」元大台灣50（0050）；另外，國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G+(00881) 皆已連續6個交易日刷天價。

2024-07-12 00:06
氣象衛星「獵風者」風速資料上架　有助提升強降雨預報準確度

氣象衛星「獵風者」風速資料上架　有助提升強降雨預報準確度

國家太空中心（TASA）12日表示，台灣第一顆自製氣象衛星「獵風者」（Triton）經過半年多的參數調校後，每日可蒐集3至4萬筆導航衛星經海面反射訊號，其中產出7,000至8,000筆風速產品，並正式上架台灣資料中心（TACC），可作為氣象觀測及預報的參考數據。

2024-07-12 19:40

讀者迴響

熱門新聞

ETF搶翻天！　006208明起暫停初級市場申購

不起眼「白吊嘎色阿伯」資產超狂　菜鳥秒跪

「岡山國」買氣旺到發爐　在地房仲：一上架就秒殺

36檔ETF創新高！3標的今年漲逾5成超車0050　00878連6日刷天價

買氣爆棚　00905暫停初級市場申購

快訊／美西線海運價續跌　市場已出現每大箱低於7000美元運價

群創啟動減資！每股退還1.2元　股價下挫逾2%

台積電大跌50元至1030　指數重挫550點跌破24000

金寶飆漲停　5月淨利年成長905%

曖昧對象擁14張台積電！閨蜜嫌差：40張才可以約會

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366