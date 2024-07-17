新北出口拓銷團前進土耳其　布局智慧城市、能源效率商機

▲左上圖新北市政府副市長朱惕之期盼透過此次機會，搭建雙邊合作橋梁，促進跨國交流與實質合作；有上圖土商與我商洽談甚歡，下圖新北市政府副市長朱惕之率領的新興市場拓銷團大合照（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由新北市政府副市長朱惕之所率領的新興市場拓銷團，於本月13日抵達土耳其，展開一系列市場考察與貿易洽談行程。土耳其近年推動「智慧城市國家政策及行動計畫」及「能源效率行動計畫」，積極發展數位轉型及再生能源，是拓銷團主要布局的項目。

繼新北館在「印度臺灣形象展」的亮眼表現後，拓銷團將持續發揮產業供應鏈中強大的軟硬體整合實力，為兩地創造更多元的跨國合作和供應鏈交流。

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新北市朱惕之副市長表示，有「歐亞陸橋」之稱的土耳其，不僅是歐洲第6大經濟體，其產業健全並長期與歐盟國家保持緊密關係，可作為新北企業拓展中東、歐洲市場的中繼站。

此外，在土耳其建國百年政策的宏願下，其政府持續實施各項提升經濟、產業發展及基礎建設的措施，近年更推動「智慧城市國家政策及行動計畫」及「能源效率行動計畫」，積極發展數位轉型及再生能源。期盼透過此次機會，搭建雙邊合作橋梁，協助企業鏈結當地廠商，促進跨國交流與實質合作，成為土耳其可靠的夥伴。

經發局表示，16日於土耳其舉辦一對一貿易洽談會，為加強計畫實質效益，已預先透過外貿協會伊斯坦堡台灣貿易中心協助，排定20家新北企業的洽商對象與時間，提高媒合效率與成功機率。儘管以巴戰爭使周邊國家瀰漫緊張氣氛，土耳其當地買主仍報名踴躍，表達對新北企業的高度興趣，洽談會現場氣氛活絡，充分展現新北企業多元性與競爭力。

經發局補充，新北市府透過長期耕耘國際關係，在本次活動前期就開啟新北與土耳其雙方產業的媒合，同時針對新北企業的目標客戶主動接觸邀約，期盼藉由實地考察和精準對接的商洽安排，幫助新北企業掌握商機、命中市場，為拓展中東甚至歐洲邁開穩健的步伐。