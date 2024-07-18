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築間拚9月送件申請上櫃　Q4要開出東南亞首店

▲築間董事長林楷傑。（圖／記者廖婕妤攝）

▲築間董事長林楷傑。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台中報導

築間（7723）持續擴大海內外布局，董事長林楷傑透露，8月將在新北樹林開出新品牌，10月初要在日本大阪展出首店，11月則插旗東南亞、將在馬來西亞拓新點，預計年底前海內外還要展店至少20家；此外，築間也預計9月要送件申請上櫃，力拚後年轉上市，期待在更多投資人參與下，取得更多資本市場奧援，挹注未來展店動能。

針對國內布局，林楷傑表示，8月會在新北樹林秀泰開出全新「韓式銅盤烤肉」品牌，平均客單價約落在300-400元；另也有在規劃要搶攻「牛排」市場，希望可以打造出有自助吧、飲料暢飲、接地氣的品牌，預計平均客單價約400-500元，目前正在努力構想中。

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海外版圖規劃，林楷傑指出，會先著重香港及東南亞市場，美國市場暫時沒有考慮；香港都是自己去開店，預計要花5-8年才有辦法做好；日本大阪預計9月底、10月初開出首家燒肉店，是與當地夥伴合資，持股約51％，可能要深耕10-20年才會在日本市場有好成績。

至於東南亞部分，林楷傑說，馬來西亞也是與當地夥伴合資合作，股權約49％，11月要開出「燒肉smile」，目標在當地展出30-50家店，之後也會開出「築間燒肉本命」，預計會開出10-15家店；另泰國、新加坡布局也有在觀察，當地夥伴會尋找合適場地及提供人力，築間則負責把品牌及技術帶去發展。

此外，林楷傑也提到，預計今年9月要送件申請上櫃，目前股本約4億元，一年營收可以做到60億元，希望明年可以穩穩上櫃；上櫃之後再轉上市，會等到年營收80、90億元再去申請上市，力拚2026年可以達成目標。

關鍵字： 築間展店海外市場上市燒肉

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