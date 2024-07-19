鹿港鎮房市交易穩定　彰濱工業區帶動就業需求

▲鹿港鎮除了吸引自住客，也因觀光業的磁吸效應，區內商圈蓬勃發展，包括星巴克、麥當勞、肯德基等知名品牌都進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台房市受到新青安政策影響，浮動買盤出籠搶房，不過富有藝術、人文以及傳統文化的鹿港鎮，在地房仲認為，在地多為製造業，買盤需求一直以來為剛需撐盤，且鹿港鎮有不少在地金融業，新青安的衝擊並不明顯。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式

[廣告]請繼續往下閱讀...

受惠於彰濱工業區的就業帶動，鹿港鎮除了吸引自住客，也因觀光業的磁吸效應，區內商圈蓬勃發展，包括星巴克、麥當勞、肯德基等知名品牌都進駐，生活機能相當完善。

▲鹿港鎮房市穩固的需求量主要來新婚、首購族等自住客，主力熱門區段則是以學區宅為優先。（圖／記者陳筱惠攝）

交通方面，鹿港鎮可連通61、76快速道路以及一號、三號雙國道，近年來房市交易穩定。永慶不動產彰化鹿港福興加盟店店長黃若甄認為：「近年鹿港鎮開始出現大樓型預售案，但區段仍以透天產品為主。」

黃若甄進一步分析：「鹿港鎮房市穩固的需求量主要來新婚、首購族等自住客，主力熱門區段則是以學區宅為優先，熱門學區則是落在鹿港高中和鹿東國小周邊，傳統型透天建坪約50坪左右的物件相對受到青睞，主力總價約在1500萬元左右接受度最高。」

另外，歷經3次流標的「鹿港轉運站BOT案」已經決標，未來交通動能將更上一層樓，尤其「鹿港轉運站BOT案」是全彰化縣第一座BOT轉運站，由鹿港在地的國際車燈大廠帝寶工業攜手旅館餐飲企業台中星享道集團，共同取得55年興建營運權，民間投資同樣大有斬獲。

▲永慶不動產彰化鹿港福興加盟店店長黃若甄表示，鹿港的炒作風氣不盛，市場交易量主要由剛性需求支撐。（圖／業者提供）

至於商業機能暢旺的中山路「天后宮」商圈，店面部分大多都是在地人長期持有並出租，店面釋出量也稀少，商業不動產租金也基本穩固。

黃若甄說，當地的不動產市場基本保持穩定，呈現「價穩量穩」格局，值得注意的是，過去2年受到政府政策調控，加上新青安新制上路，不少區域房價受到影響，但市場交易量主要由剛性需求支撐的鹿港鎮，反而獨當一面，成為少數未受影響的區域。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式