ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

大企業也看好八里！　在地房仲提1理由：房價漲速比淡海快

▲▼ 新北八里,社區 。（圖／記者項瀚攝）

▲八里房價相當親民，磁吸外來客移入。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北港就業人口漸增，周邊除了有不少公共建設利多，大財團也看好區域發展，大舉購入土地。在地房仲表示，現階段八里房價相當親民，重劃區新案單價落在28~35萬元，舊市區公寓只要18~20萬元，磁吸外來客移入，未來補漲空間大。

《地產詹哥老實說》EP215／新青安被批市場毒藥　內行人回擊5大質疑

[廣告]請繼續往下閱讀...

有巢氏房屋八里龍米加盟店東張哲瑋表示，八里距離台北市中心不遠，不塞車的話30分鐘可抵達，上下班時間約1小時內也可到北市各區，房價卻相當親民，在近年房價大漲的環境下，八里廣吸外來首購族移入。

除了價格凹陷優勢，張哲瑋強調，八里周圍公共建設多，除了淡江大橋即將完工，輕軌也已拍板，且台北港的物流業產能不斷提升，取代了基隆港，就業人口上升，大企業也紛紛看好，像是麗寶集團就在該區收了上萬坪土地，後續開發可期。

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲八里的可開發土地面積比淡海小很多，因此不會有太大的空屋疑慮。（圖／業者提供）

張哲瑋認為，八里的可開發土地面積比淡海小很多，因此不會有太大的空屋疑慮，可預期開發速度以及房價漲幅都將比淡海還快，建議首購把握現在的低價機會。

張哲瑋指出，八里有3大熱門購屋區段，首先是舊市區商圈，也就是中山路、中華路一帶，公寓成交單價落在18~20萬元，30年華廈則為25~28萬元，買盤以在地客為主。

再來是隔壁的重劃區，以八里行政中心為界，可分為台北港、中庄段兩側，新案成交單價為28~35萬元，買盤除了在地舊市區的換屋族，還有大量外來首購客。

▲▼八里小宅「Sky River（大河渥）」近期頂樓成交單價高達5字頭。（圖／記者賴志昶攝）

▲八里第三大購屋熱區是龍米路一帶，該區與淡水對望，屬河景第一排。（圖／ET資料照）

八里第三大購屋熱區是龍米路一帶，該區與淡水對望，屬河景第一排，最夯的產品也自然是景觀宅，面河戶站坐4望5，面山與馬路側則坐3望4，主要買盤除了資產階級客戶作為度假使用，也有不少退休人士移入，享受舒適的生活環境。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲張哲瑋認為，八里房市發展相當具有潛力。（圖／有巢氏房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP215／新青安被批市場毒藥　內行人回擊5大質疑

關鍵字： 永慶永慶區域房市永慶房市訊息有巢氏房屋八里台北港房價景觀宅

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

124萬存股族注意！3官股金融業宣布　8／8除息

124萬存股族注意！3官股金融業宣布　8／8除息

財政部泛公股金融業配息陸續公告，包括第一金（2892）、兆豐金（2888）與台企銀（2834）皆敲定8月8日除息，由於3家公司共擁有124萬股民，市場關注填息實力。

2024-07-25 00:02
拜登退選台股動盪！　專家曝5檔高息ETF買點浮現

拜登退選台股動盪！　專家曝5檔高息ETF買點浮現

美國總統候選人川普與拜登18日不約而同拿半導體業開刀，川普表示台灣搶走美國晶片生意，提出保護費論；甚至加大力度要展開中美貿易戰，如今下半年，台股危機似乎不單單只是半導體的衝擊而已，甚至還包含川普上台可能帶來的通膨危機。

2024-07-25 06:00
美大選干擾全球股市　專家：搶短一口氣投入要有勇敢的心臟

美大選干擾全球股市　專家：搶短一口氣投入要有勇敢的心臟

台灣在放颱風假的同時，全球金融市場還是持續在運作的。美國股市昨天仍然處於政治的不確定性因素，呈現下跌趨勢。

2024-07-25 12:34
濁水溪口暴漲　經濟部水利署澄清「無潰堤也無溢堤」

濁水溪口暴漲　經濟部水利署澄清「無潰堤也無溢堤」

凱米颱風侵襲全台，強風豪雨不斷釀災情，更傳出濁水溪口暴漲、上千人緊急避難，對此，經濟部水利署澄清，「濁水溪流域沒有潰堤、也沒有溢堤」，將持續關注水情，並與地方政府合作因應。

2024-07-25 12:01
凱米帶來9.7億噸水量！　曾文+烏山頭灌3億噸居冠

凱米帶來9.7億噸水量！　曾文+烏山頭灌3億噸居冠

凱米颱風為全台帶來豐沛降雨，各大水庫也皆有進帳，根據水利署統計，2天降雨共計替全台水庫帶來9.7億噸水量，其中，曾文水庫加上烏山頭水庫預估總降雨入流量達3億噸，年底前應供水無虞。

2024-07-25 11:45
凱米雨量驚人！中南部57區淹水警戒　51區列為一級

凱米雨量驚人！中南部57區淹水警戒　51區列為一級

凱米颱風雖持續減弱，但颱風外圍環流及西南氣流仍帶來旺盛水氣，根據經濟部水利署上午10點發布最新資訊，南投、嘉義、屏東、高雄、台南等5縣市、共57區列為淹水警戒，其中有51區列為一級警戒。

2024-07-25 10:19
台股停牌「台積電ADR摔近6％」　謝金河：若開盤恐跌600點

台股停牌「台積電ADR摔近6％」　謝金河：若開盤恐跌600點

凱米颱風來襲，全台連續2天放颱風假，台股也停牌2天，美股這2天也回檔修正、主要指數都收跌，若是台股開盤勢必受到衝擊，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「台股高掛免戰牌，今天若開盤恐凶多吉少」為題發文，指出台積電ADR跌近6％，若回推台股，恐怕至少跌600點，台股總要開盤，老人與狗的乖離修正仍將持續，基本面好先看季線，基本面不夠強大可能到半年線。

2024-07-25 09:53
凱米威力太強！全台近54萬戶曾停電　還有9.2萬戶待搶修

凱米威力太強！全台近54萬戶曾停電　還有9.2萬戶待搶修

凱米颱風襲台，強風豪雨影響全台各地，根據台電統計，截至今（25）日上午9時，全國曾停電戶數近54萬戶，其中約82％已修復，剩下逾9.2萬戶待搶修。

2024-07-25 09:26
凱米襲台！全國超過36萬戶曾停電　還有近3.8萬戶待搶修

凱米襲台！全國超過36萬戶曾停電　還有近3.8萬戶待搶修

強颱凱米來襲，全台各縣市都有強風豪雨，根據台電統計，截至今（24）日晚間6時，全國曾停電戶數逾26萬戶，其中有將近8成已修復，目前還有近5.4萬戶待搶修。

2024-07-24 23:31
斷頭賠售「房地合一稅」竟跑不掉！　國稅局揪她殺價購屋釀禍

斷頭賠售「房地合一稅」竟跑不掉！　國稅局揪她殺價購屋釀禍

繳不起房貸，斷頭賠售竟然也要繳房地合一稅！高雄國稅局今（24日）揭露特殊案例，一名女子主張還不起超過千萬元的房貸，以低於入手價30萬元的方式轉手，但被國稅局查出她在購屋時以做室內裝潢費用殺價180萬元，申報轉手時卻沒把殺價款納入，遭要求補稅，這名女子最後只好向納稅者權利保護官求救，酌減應納稅額。

2024-07-24 22:05

讀者迴響

熱門新聞

124萬存股族注意！3官股金融業宣布　8／8除息

台積電「違約交割」少女股神曝光！　求救被笑轉生氣

風力發電「破220萬瓩」相當核三發電量

凱米雨量驚人！中南部57區淹水警戒　51區列為一級

即／特斯拉重挫12.4%　台積電ADR也跟摔3.77%

即／美股三大指數重挫！納指跌超330點

不是不想上班！大票「怕爆1事」求繼續放假

科技巨頭財報欠佳！　美股3大指數重挫那指大跌3.6％

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

台股停牌「台積電ADR摔近6％」　謝金河：若開盤恐跌600點

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

熱門快報

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366