大企業也看好八里！　在地房仲提1理由：房價漲速比淡海快

▲八里房價相當親民，磁吸外來客移入。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北港就業人口漸增，周邊除了有不少公共建設利多，大財團也看好區域發展，大舉購入土地。在地房仲表示，現階段八里房價相當親民，重劃區新案單價落在28~35萬元，舊市區公寓只要18~20萬元，磁吸外來客移入，未來補漲空間大。

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有巢氏房屋八里龍米加盟店東張哲瑋表示，八里距離台北市中心不遠，不塞車的話30分鐘可抵達，上下班時間約1小時內也可到北市各區，房價卻相當親民，在近年房價大漲的環境下，八里廣吸外來首購族移入。

除了價格凹陷優勢，張哲瑋強調，八里周圍公共建設多，除了淡江大橋即將完工，輕軌也已拍板，且台北港的物流業產能不斷提升，取代了基隆港，就業人口上升，大企業也紛紛看好，像是麗寶集團就在該區收了上萬坪土地，後續開發可期。





▲八里的可開發土地面積比淡海小很多，因此不會有太大的空屋疑慮。（圖／業者提供）

張哲瑋認為，八里的可開發土地面積比淡海小很多，因此不會有太大的空屋疑慮，可預期開發速度以及房價漲幅都將比淡海還快，建議首購把握現在的低價機會。

張哲瑋指出，八里有3大熱門購屋區段，首先是舊市區商圈，也就是中山路、中華路一帶，公寓成交單價落在18~20萬元，30年華廈則為25~28萬元，買盤以在地客為主。

再來是隔壁的重劃區，以八里行政中心為界，可分為台北港、中庄段兩側，新案成交單價為28~35萬元，買盤除了在地舊市區的換屋族，還有大量外來首購客。





▲八里第三大購屋熱區是龍米路一帶，該區與淡水對望，屬河景第一排。（圖／ET資料照）

八里第三大購屋熱區是龍米路一帶，該區與淡水對望，屬河景第一排，最夯的產品也自然是景觀宅，面河戶站坐4望5，面山與馬路側則坐3望4，主要買盤除了資產階級客戶作為度假使用，也有不少退休人士移入，享受舒適的生活環境。





▲張哲瑋認為，八里房市發展相當具有潛力。（圖／有巢氏房屋提供）

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