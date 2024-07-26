陽明海運董事長換人！　48歲蔡豐明接任「歷任最年輕」

▲蔡豐明將是陽明海運最年輕的董事長。（圖／取自海大官網）

記者廖婕妤／台北報導

陽明海運（2609）今（26）日召開董事會，正式公告原董事長鄭貞茂解任，新任董事長由日前剛辭任獨董的蔡豐明接任，據悉，蔡豐明今年僅48歲，是陽明海運歷任最年輕的董事長。

蔡豐明今年48歲，為國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任，原本擔任陽明海運獨立董事，但在7／18因個人規劃辭職，據悉就是為了接下陽明董事長一職做準備；如今召開董事會，確認新任董事長由蔡豐明接任，成為陽明海運有史以來最年輕的董事長。

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蔡豐明為美國紐澤西州理工學院運輸管理研究所博士，致力於供應鏈管理、運輸管理及智慧型運輸系統等運輸領域研究，長期耕耘國內海事專門教育，自2022年起接任海大航運管理學系系主任。

蔡豐明以其深厚學術涵養，積極投入國內運輸領域政策倡議工作，曾任交通部APEC海運專家小組代表、台灣港務公司海運發展學院顧問，並陸續提出貨櫃航商整體櫃量計算模式建構、船舶動態資訊整合平台建置、兩岸海運直航政策、應用雲端服務創新國際物流管理等相關研究計畫，協助業界掌握產業趨勢變化，並作為公部門政策指引參考。

陽明海運指出，蔡豐明豐富的學術經歷與積極創新精神，備受肯定，其長期對於運輸與物流領域研究，亦有助於帶領陽明海運因應當前全球競爭法規趨嚴、氣候變遷影響加劇，數位與AI時代對傳統貨櫃運輸產業形成的考驗，今獲全體出席董事一致認同，並推選擔任陽明海運董事長，輔以陽明海運董事會成員兼具法律、經濟、物流、交通運輸管理等多元經驗，期能擘劃陽明海運永續發展願景，朝卓越運輸集團邁進。