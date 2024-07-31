海運同業估陽明第二季EPS4.95元、長榮15.45元、萬海5.03元

▲同業估貨櫃三雄第二季增加的營收幾乎等於增加的獲利。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場資深高階指出，貨櫃三雄因為手上資金充足，還掉鉅額貸款，減少利息支出，使得船舶營運成本降低，在第一季已經享有獲利情況下，第二季增加的營收幾乎就等於是增加的獲利，只要沒有意外狀況，估計增加的營收打個九折就是增加的獲利，以此推估，陽明(2609)第二季EPS約4.95元、長榮(2603)約15.45元、萬海(2615)約5.03元。

陽明首季營收438.01億元，獲利93.79億元，EPS2.69元，第二季營收525.89億元，較首季增加87.79億元，打九折後是79.01億元，加上首季的獲利，共172.80億元，以陽明資本額349.21億元計算，EPS是4.95元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮首季營收886.39億元，獲利173.82億元，EPS8.14元，第二季營收1062.56億元，季增176.17億元，打九折後是158.55億元，加上第一季獲利173.82億元，共332.37億元，以長榮資本額215.14元計算，EPS是15.45元。

萬海首季營收276.18億元，獲利46.23億元，EPS為1.65元，第二季營收381.68億元，季增105.5億元，打九折後是94.95億元，加上第一季獲利共141.18億元，以萬海資本額280.61億元計，EPS5.03元。

長期追蹤貨櫃三雄的國內法人指出，貨櫃三雄第二季獲利是很高，第三季或有機會比第二季更好些，但是從歷史經驗看，股價是領先獲利半年到一年的，陽明在2022年首季EPS17.35元，創歷史新高，該年5月中財報發布後，陽明5月20日股價是117.5元，但是陽明股價的歷史最高點是卻是在2011年7月7日的243.5元。