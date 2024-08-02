台航上半年EPS1.39元、獲利年增87%　下半年三艘新船添業績

▲台航下半年三艘新船增添營收獲利。（圖／台航提供）

記者張佩芬／台北報導

台航(2617)今年上半年營收21.53億元，年增9.55%，營業毛利8.81億元，年增24.69%，獲利5.8億元，年增87.7%，EPS1.39元。台航表示，9月北美穀物即將登場，西非鋁礬土出口續旺，再加上紅海危機持續，船舶仍須繞道好望角，壓低船舶周轉率，而公司下半年有三艘新船交船，將增添營收獲利。

台航指出，上半年業績大幅成長主因今年上半年散裝船運價優於去年，公司中油觀塘工業港案的拖船全數投入營運、澎湖輪新船效益佳，加上公司5月公司新增1艘散裝輪增添營收獲利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台航分析，上半年因巴拿馬運河與紅海危機，市場運價獲得支撐，中國上半年鋼鐵業雖受房地產影響產量，卻僅減少1%，但鋼材出口量卻年增兩成，上半年鐵礦砂及其精礦進口量年增6.2%。

考量國際間對溫室氣體(GHG)排放管制日趨嚴格，台航今年初已再訂2艘4萬載重噸節能船，預計後年投入營運。公司7月已有1艘4萬噸散裝船交船，8、9月各有4萬噸及6萬噸新船交船，本業營收及獲利估計都將持續成長。

另今年二手散裝船船價創10年新高，台航董事會已通過於第3季處分1艘6萬噸舊船及1艘6萬噸高價訂造的船，其中出售高價船會有損失，但出售舊船可享獲利。